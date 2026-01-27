Naši Portali
NEDOSTATAK PROSTORNIH KAPACITETA

Nove učionice, sportska dvorana...: Evo što se planira dograditi u osnovnoj školi u Trnovčici

Škola
DPA/Pixsell
VL
Autor
Ivana Špilj
27.01.2026.
u 10:42

Osnovna škola Antuna Branka Šimića u Trnovčici uskoro bi mogla zakoračiti u novo poglavlje svoga razvoja, i to s više učionica, modernijom infrastrukturom i uvjetima koji će omogućiti jednosmjensku nastavu. Ova škola danas okuplja 542 učenika raspoređena u 26 razrednih odjela, a zbog nedostatka prostornih kapaciteta nastava se trenutačno odvija u dvije smjene, što već dulje vrijeme
predstavlja izazov i za učenike i za nastavnike.

Iz stranke Možemo najavljuju da je planiranim projektom rekonstrukcije, dogradnje i opremanja škole predviđeno značajno proširenje postojećih kapaciteta. Projekt, kažu, uključuje izgradnju ukupno četrnaest novih učionica za razrednu i predmetnu nastavu koje su predviđene za 28 učenika. Uz to, iz Možemo navode da se planira i nova knjižnica, rekonstrukcija kuhinje, kao i dogradnja nove dvodijelne školske sportske dvorane. Ona bi, kako kažu, trebala biti smještena sjeverno od postojeće jednodijelne dvorane, čime će se znatno unaprijediti uvjeti za tjelesnu i zdravstvenu kulturu te izvannastavne aktivnosti. Dogradnja školskog prostora planirana je istočno od postojeće građevine, a novi i postojeći dijelovi škole bit će povezani takozvanom toplom vezom, odnosno spojnim hodnicima, čime će se osigurati funkcionalna i energetski učinkovita cjelina.

Važan korak prema realizaciji projekta očekuje se 29. siječnja, kada će se na sjednici Skupštine Grada Zagreba razmatrati donošenje zaključka o prihvaćanju sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Projekt rekonstrukcije, dogradnje i opremanja OŠ Antuna Branka Šimića planira se financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost, što bi ovoj školi osiguralo suvremene uvjete primjerene potrebama današnjeg obrazovanja.
Ključne riječi
osnovna škola Zagreb

