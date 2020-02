Od 112 filmova na repertoaru 37 je domaćih

Čak 112 filmova u 17 programa donosi nam ovogodišnji ZagrebDox, koji se preselio u Branimir Mingle Mall, a i održava se u novom terminu, od 15. do 22. ožujka. Repertoar i posebnosti 16. izdanja glasovitog međunarodnoga festivala predstavili su jučer njegov direktor Nenad Puhovski i producentica Lucija Parać.

– Pripremili smo bogat program, od filmova koji su dobili brojne nagrade do niza novih dokumentaraca, i siguran sam da će svatko naći nešto za sebe. ZagrebDox smatra obvezom surađivati s domaćim autorima, pa imamo i 37 hrvatskih filmova. Polovica pripada novom programu Hrvatski dokumentarac sa ženskim potpisom koji tematizira domaće dokumentaristice u zadnjih 50 godina – istaknuo je Puhovski.

Za nagradu Veliki pečat natječe se po 17 filmova u međunarodnoj i regionalnoj konkurenciji, među kojima i poznati dokumentarac za “Za Samu” Waad Al-Khateab i Edwarda Wattsa. Iako nije uspio osvojiti Oscara, taj mučan prikaz rata u Siriji pomeo je festivale, osvojivši nagradu BAFTA te Zlatno oko u Cannesu. U međunarodnu je konkurenciju uvrštena i nevjerojatna priča “Umjetnica i lopov” Benjamina Reeja, kao i film “Bogovi Molenbeeka”, prikaz zloglasne bruxelleske četvrti očima dvaju dječaka iz različitih kultura i vjera. Regionalna konkurencija, pak, donosi nekoliko fantastičnih ostvarenja hrvatskih filmaša, poput “Nun of Your Business” Ivane Marinić Kragić ili dokumentarca “Jedna od nas” Đure Gavrana. Iz susjedne Mađarske stiže “Euforija postojanja”, film o Évi Fahidi, preživjeloj iz Auschwitza koja je u 90. godini odlučila svoju priču pretočiti u ples, a gledat će se i dva odlična rumunjska dokumentarca, “Colectiv” o požaru u bukureštanskom noćnom klubu koji je doveo do svrgavanja vlade te “Naš dom u divljini” o obitelji koju iz jednog od najvećih urbanih rezervata prirode na svijetu prisilno presele u grad koji im je sasvim stran.

Očekuje nas i pregršt dokumentaraca u posebnim kategorijama, kao što su Biografski i Kontroverzni Dox te Glazbeni globus, a među novitetima je i program Filmaši o filmašima s pregledom radova uspješnih redatelja o legendama sedme umjetnosti.