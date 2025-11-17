NSK uvodi najsuvremeniju digitalnu knjižničnu platformu u Hrvatskoj koja korisnicima donosi brži put do znanstvenih i kulturnih izvora

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu započela je novu fazu digitalne transformacije hrvatskog knjžničnog sustava. U sklopu projekta e-Sveučilišta: digitalna transformacija visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (NPOO), uvela je najsuvremeniju digitalnu platformu knjižničnih usluga u oblaku Alma i discovery servis Primo VE koji korisnicima omogućuju objedinjeni pristup tiskanoj i digitalnoj građi te elektroničkim izvorima.

Bukinet, novi hrvatski visokoškolski knjižnični sustav u oblaku, povezuje NSK i 82 najveće hrvatske sveučilišne, visokoškolske i specijalne knjižnice u modernu mrežu prilagođenu suvremenim potrebama korisnika. Time korisnici dobivaju pristup više od 4,1 milijuna bibliografskih zapisa fizičke građe, izravno pretraživanje više od 400 zbiraka elektroničke građe s cjelovitim tekstovima kao i više od pola milijuna naslova elektroničkih časopisa. Sustav omogućuje i izravan pristup digitalnoj građi te brzu digitalnu međuknjižničnu dostavu znanstvenih članaka i poglavlja iz hrvatskih i inozemnih knjiga (RapidILL).

Nova digitalna knjižnična platforma Alma/Primo VE omogućuje korištenje alata generativne umjetne inteligencije za pretraživanje i znanstveno istraživanje, upravljanje rezervacijama i posudbama te digitalnih akustičnih kabina za samostalno ili suradničko učenje.

– Nova digitalna knjižnična tehnologija ostvarenje je višedesetljetnoga nastojanja hrvatske knjižničarske zajednice da se knjižnice u Hrvatskoj funkcionalno povežu. To se sada ostvaruje za sveučilišne, visokoškolske i specijalne knjižnice koje se povezuju u zajednički sustav u oblaku kako bi se korisnicima osigurale kvalitetne, provjerene, pravodobne i potrebne informacije za učenje i istraživanje – kazala je glavna ravnateljica Knjižnice prof. dr. sc. Ivanka Stričević. Ovim projektom, istaknula je, uspostavljena je nužna digitalna infrastruktura kao preduvjet za daljnje umrežavanje i povezivanje ostalih knjižnica.

Voditeljica projekta uvođenja digitalnih sustava, dr. sc. Dijana Machala, naglasila je da primjena najsuvremenije digitalne tehnologije jača sigurnosne kapacitete hrvatskoga visokoškolskog knjižničnog sustava, povećava otpornosti na različite kibernetičke prijetnje te pomaže u razvoju knjižničnih sustava na globalnoj razini. – Knjižnični podatci NSK i knjižnica iz sustava obveznoga primjerka kao i zbirke Croatice dio su nacionalne znanstvene i kulturne infrastrukture i baštine koju je nužno učiniti vidljivom u zajedničkim europskim i svjetskim informacijskim sustavima znanosti i obrazovanja – kazala je Machala.

Implementacijom platforme Alma/Primo VE i suradničke mreže Bukinet Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu postavit će nove standarde digitalne povezanosti i pristupa znanju.



