Maja Sever o opasnom trendu u Zagrebu: 'U jednom trenutku čuje udarac, drugi, treći...'

U Zagrebu se, čini se, odvija uznemirujući trend napada na taksije kojima upravljaju vozači stranog podrijetla, a o tome je javno progovorila i novinarka Maja Sever. Na Facebooku je opisala slučaj u kojem je, prema riječima njezine prijateljice, taksi gađan jajima iz tramvaja dok je vozio vozač iz Nepala.

"Javila mi se draga prijateljica, kaže da je jučer ušla u taksi, Bolt, vozio je Nepalac. U jednom trenutku čuje udarac, drugi, treći... mladići u crnom su iz tramvaja jajima gađali taksi. Onda mi prijatelj pošalje fotku. Onda saznajem da je ovakvih situacija mnogo više, ali ljudi ne žele objavljivati. Valjda se boje, valjda zbog hejta koji i sada slijedi. Sve dok jednom neka npr baka, baš možda baka jednog od ovih mladića, neće biti u jednom taksiju koji vozi Nepalac, a koji će nakon jednog, drugog, trećeg jaja izgubiti kontrolu nad vozilom i... Možda netko od roditelja našim dečkima objasni koliko je to, za početak, opasno", napisala je na svom Facebook profilu.