Drama u Zagrebu: Brutalno pretukli dvojicu mladića, jedan teško ozlijeđen

Zagrebačka policija izvijestila je kako je u subotu 15. studenoga oko 4.30 sati na Trnju, u Veslačkoj ulici, na ulici, nekoliko nepoznatih počinitelja prišla su dvojici muškaraca, članovima obitelji, 20-godišnjaku i 21-godišnjaku te ih tjelesno napala.

Mladići su u sukobu ozlijeđeni te im je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je 21-godišnjak teško ozlijeđen, a 20-godišnjak lakše. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.