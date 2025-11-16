Naši Portali
NOVI NAPAD

Drama u Zagrebu: Brutalno pretukli dvojicu mladića, jedan teško ozlijeđen

Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
16.11.2025.
u 11:24

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Zagrebačka policija izvijestila je kako je u subotu 15. studenoga oko 4.30 sati na Trnju, u Veslačkoj ulici, na ulici, nekoliko nepoznatih počinitelja prišla su dvojici muškaraca, članovima obitelji, 20-godišnjaku i 21-godišnjaku te ih tjelesno napala. 

Mladići su u sukobu ozlijeđeni te im je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je 21-godišnjak teško ozlijeđen, a 20-godišnjak lakše. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

LE
lektor
11:33 16.11.2025.

Ovi napadi nisu slučajni. Obično se "otkrije" da su napadači "poznati policiji". Onaj tko zna da su "poznati", može ih lako angažirati, a da oni ni ne znaju za koga radi.

Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
11:37 16.11.2025.

Ovakve vijesti nemaju smisla bez konteksta, a za kontekst je nužna objava identiteta počinitelja. Ovako može biti bilo što, obračun narko miljea, napad migranata, napad na migrante, obračun u LGBT miljeu, napad na slučajne prolaznike iz mržnje, napad na slučajne prolaznike iz koristoljublja i još tisuću drugih stvari. Kako će ljudi znati od kuda im vreba opasnost ako ne znaju o kakvoj se vrsti napada radi?

TO
Torabora19
11:52 16.11.2025.

Ovakvih slučajeva ima u svakoj europskoj metropoli na desetke i stotine videndom navečer, ali očigledno je direktiva stvarati javni narativ da je u Hrvatskoj nasilje eskaliralo a naravno kriv je Thompson......jeftini i prozirni ste kao Vučićev parizer.

