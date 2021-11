Novi displej stoji 13.800 kuna, a stići će u 50 tramvaja

Zasad se nalazi samo u jednom vozilu, kao testni primjerak, no već do kraja godine plan je ZET-a ugraditi ga u pedeset gradskih tramvaja. A to će koštati nešto manje od 700 tisuća kuna, odnosno 13.800 po komadu.

Riječ je o informativnom displeju koji je posljednjih dana izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama, a osim grafičkog prikaza trenutačne pozicije na trasi tramvaja, informacije koliko je minuta do sljedećeg stajališta te savjeta o tome kako nastaviti putovanje na drugim linijama, imat će i mnoštvo drugih funkcionalnosti.

– Postojat će mogućnost dodatno pružiti različite obavijesti od interesa za putnike, poput izmjena na linijama zbog radova te informacija o stanju u prometu, primjerice izvanrednim situacijama zbog kvarova i nezgoda – poručuju iz ZET-a.