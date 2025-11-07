Naši Portali
ZABAVAN DOGAĐAJ

Noć cirkusa: Proslava koja će pet dana obilježavati raznolikost, vitalnost i društvenu snagu suvremenog cirkusa

pixabay
VL
Autor
Ana Vrbanek
07.11.2025.
u 13:19

Noć cirkusa prostor je vidljivosti, dijaloga i suradnje između umjetnika, produkcijskih prostora, škola i publike - trenutak zajedničke energije i umjetničkog istraživanja.

Sedmu godinu slavlja suvremenog cirkusa u Zagrebu obilježit će Noć cirkusa - velika međunarodna manifestacija koja slavi cirkus u svim njegovim oblicima. Ova jesenska proslava umjetnosti, zajedništva i kreativnosti, pokrenuta je 2019. godine, a okuplja umjetnike, publiku i organizacije iz cijele Europe kako bi zajedno obilježili raznolikost, vitalnost i društvenu snagu suvremenog cirkusa. 

Od 12. do 16. studenog, Cirkorama donosi bogat petodnevni program, od radionica izvedbenog prisustva s Valentinom Cortese, izložbe fotografija i projekcije kratkih filmova Josipa Bolonića i Jadranke Žinić Mijatović, predstava suvremenog cirkusa udruge Cirkus kolektiv, izvdbi Calentine Vortese, Ratka Bokića do predstavljanja Teatroskopa, mreže za izvedbene umjetnosti Jugoistočne Europe i Francuskog instituta u Hrvatskoj.

Noć cirkusa prostor je vidljivosti, dijaloga i suradnje između umjetnika, produkcijskih prostora, škola i publike - trenutak zajedničke energije i umjetničkog istraživanja. Manifestaciju je pokrenula mreža Territoires de Cirque uz podršku francuskog Ministarstva kulture, Francuskog instituta i brojnih europskih partnera.

Inače, Noć Cirkusa u Zagrebu organizira Cirkorama u suradnji s Kulturnim centrom Travno, Knjižnicom Marije Jurić Zagorke, Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade POGON te Cirkuskom rezidencijalnom mrežom. Program je sufinanciran sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Zaklade Kultura nova, Teatroskopa i Francuskog instituta.
Ključne riječi
Cirkorama Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
