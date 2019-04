Neboder visok 80 metara niknut će u Miramarskoj

Sada je ondje šikara. A u budućnosti bi na uglu Miramarske i Bednjanske trebao niknuti neboder visok 80 metara, s 20 katova i vidikovcem s kojeg se pruža pogled na panoramu metropole. Ideja o poslovnom centru Miramare postoji još od dvijetisućitih, no sad je Grad Zagreb odlučio otvoriti internetsko savjetovanje s javnošću kako bi čuli primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt projekta. Svi koji žele izraziti svoje mišljenje mogu to učiniti do 9. svibnja, a savjetovanje je otvoreno upravo sada, kaže pročelnica Ureda za strategijsko planiranje Sanja Cvjetko-Jerković, kako bi se taj gradski projekt nakon desetljeća mirovanja mogao pomaknuti “s mrtve točke”.

Promijenio se GUP

Još je 2009. među 26 pristiglih idejnih rješenja za objekt izabran i najbolji, rad arhitektonske tvrtke 3LHD, i to na javnom natječaju koji je proveo investitor. Pisalo se tada da je riječ o tvrtki Miramare centar, čiji su vlasnici Vlado Leko, nekadašnji predsjednik Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga, i Slobodan Čimbur, osnivač restorana Baltazar. Je li se išta promijenilo u vezi s time, pokušali smo doznati i od samoga Leke, ali kao ni tada, razgovorljiv nije bio ni sada.

Foto: 3LHD

O velikom neboderu počelo se pričati prije 20 godina. U međuvremenu su investitori uspjeli otkupiti dodatne parcele na kojima su bile trošne kuće, a promijenio se i Generalni urbanistički plan. Sve u svemu, puno papirologije i procedure, no konkretne promjene Zagrepčani koji svakodnevno onuda prolaze nisu vidjeli. No možda i budu nakon savjetovanja s javnošću, kada se sve primjedbe uklope u sadržaj projekta i kada Gradska skupština prihvati njegove izmjene.

Osim nebodera s 20 nadzemnih etaža, na zemljištu se predviđa i niža zgrada s pet katova te podzemna garaža za više od 400 vozila.

– U međuprostoru dvaju objekata bit će i poluotvoreni atriji koji će povezivati unutarnji prostor poslovnog centra s okolnim javnim pješačkim površinama. Prizemlje je prostor pristupa centru s javnim trgovačko-ugostiteljskim sadržajima – svoj projekt opisuju arhitekti iz 3LHD-a. Izradili su ga prema točno određenim smjernicama Grada Zagreba, a upravo zato što će budući kompleks biti na jednoj od najprometnijih ulica koja je, kako su utvrdili, “nosioc identiteta te urbanističke cjeline”, poslovni neboder Miramare u GUP-u definiran je kao gradski projekt.

Još dva tornja

Nije taj neboder jedini gorostas koji bi trebao niknuti u širem centru Zagreba. Ilica, jedna od najstarijih gradskih ulica, tako će nakon više od pola stoljeća uskoro promijeniti svoj izgled. Na raskrižju s Ulicom Sveti duh, naime, niče hotel s 15 katova koji će se otvoriti za potrebe Ministarstva obrane RH. Odsjedat će ondje polaznici Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”, u sklopu kojega se i gradi neboder, a po potrebi će u hotelu također biti smješteni djelatnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga te vojnici drugih zemalja na školovanju u Zagrebu. Nešto istočnije, na broju 212-214, podići će se neboder od 19 katova koji je investitor, tvrtka Kristali d.o.o. u vlasništvu stambeno-graditeljske zadruge Stanograd, nazvao Crystal Center.

Militaristički štih u Ilici Hotel-neboder vrijedan 47,3 milijuna kuna u izgradnji je, a nazvali su ga Nikola Zrinski. S obzirom na to da će u njemu boraviti vojnici, arhitekt Davor Mateković militaristički štih naglasio je pročeljem koje je “odjenuo” u pikselizirani maskirni uzorak. Na krovu će biti solarni paneli putem kojih će se zgrada opskrbljivati strujom.

U Crystalu i dječji vrtić Crystal Center sastojat će se od stambeno-poslovnog nebodera (Crystal Tower) i hotela s četiri zvjezdice sa sedamdesetak soba (Crystal Hotel). Bit će visok 70 metara, imat će 19 katova, a u sklopu kompleksa bit će i slastičarnica, kafić, restoran, poliklinika, polivalentna dvorana, wellness s bazenima i fitness-centar te dječji vrtić.

