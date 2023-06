Nasjelo čak 22 ljudi: Smislio domišljatu prevaru i masovno varao Zagrepčane

Policija je uhvatila prevaranta koji je u sedam mjeseci prevario 22 ljudi i uzeo im novac i to na poprilično domišljat način. Iz Policijske uprave zagrebačke dojavljuju kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakom, a sumnja se da je počinio pet kaznenih djela prijevara te dva produljena kaznena djela.

Naime, od prošlog studenog pa sve do lipnja, prilazio je oštećenim osobama, lažno im se predstavljao kao odvjetnik ili zaposlenik tvrtke te ih dovodio u zabludu kako su mu u automobilu ili uredu ostali zaključani ključevi i osobne stvari, zbog čega je od njih tražio novac za taksi kako bi otišao po rezervni ključ.

Nakon što su osobe povjerovale u njegovu lažnu priču, dale su mu i do čak 200 eura. Potom ih je lagao kako će ih po povratku do vozila ili ureda nazvati i vratiti novac koji su mu dali, a što naposljetku nije učinio, već je na štetu 22 ljudi, sebi pribavio čak 2.330 eura.



Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku dok je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavljeno posebno izvješće. Policijski službenici nastavljaju poduzimati mjere i radnje zbog sumnje kako je 39-godišnjak možebitno počinio istovrsna kaznena djela na štetu većeg broja građana, a da oni to nisu prijavili policiji pa iz PU zagrebačke pozivaju da ako prepoznajete ovakav modus operandi, to prijavite u najbližoj policijskoj postaji ili na telefon 192.

