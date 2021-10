Na salonu INOVA se predstavlja 420 inovacija

Multifunkcionalni držač za mobitele, pametni teleskop i odvlaživač za održavanje klavira, sustav miniturbina, platforma za učenje engleskog jezika, narukvica za pomoć slijepima, asistivni remen za hlače... Neki su to od 420 izuma koji će biti predstavljeni na ovogodišnjem 45. salonu inovacija INOVA, koji se održava od danas do subote u Kulturnom centru Narodnog sveučilišta Dubrava.

Svečano otvorenje je u podne, no izložba se može razgledati svaki dan od 11 do 18 sati, osim u nedjelju kada je otvoren od 10 do 14 sati. Manifestacijom u organizaciji Saveza inovatora Zagreba i Saveza hrvatskih inovatora slavi se i njezina 50. obljetnica, a okupit će se izlagači iz cijelog svijeta. Međunarodni žiri danas će do 17.30 sati odlučiti koji su najbolji izlagači izvan metropole te iz inozemstva, a sutra će se odabrati pobjednici u kategorijama zagrebačkih i mladih inovatora. U petak u 17 sati pak održava se svečana dodjela odličja za sve nagrađene.