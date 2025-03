Na FER-u održano finale STEM natjecanja: Zlato odnijeli mali genijalci iz Lipovljana, hrvatske boje branit će u SAD-u

Vodenim je životinjama zvuk jedno od glavnih sredstava za komunikaciju, snalaženje u prostoru ili traženje partnera i hrane, a najčešći izvor buke u morima i oceanima upravo su brodovi i čamci, posebno njihovi propeleri, jer odjekuju zaglušujućim zvukom koji para morske dubine i remeti prirodni ritam života – toliko snažno da se malene ribe mogu odvojiti od svojih roditelja i zalutati u nepoznato, objašnjava nam 16-godišnji Frane iz Fažane. Sa svojim je prijateljima, iz udruge Bit Kids 101, osmislio projekt koji smanjuje buku ispod površine vode te se tako plasirao u finale ekipnog STEM natjecanja First Lego League (FLL) za djecu između 10 i 17 godina, koji se prošlog vikenda održao u Zagrebu, na Fakultetu elektronike i računarstva (FER).

– U ovom natjecanju naglasak je na timskom radu, jer pojedinac sam teško da bi došao do ove ideje. I mi smo razmišljali o zvuku ispod vode, a zatim zajednički osmislili rješenje problema tako što smo nadograđivali ideje jedni drugima – poručuje Frane.

Tema: Mora i oceani

Cilj je ovog natjecanja, koje su organizirali Hrvatski robotički savez (HROBOS) i FER, razbuktati znatiželju djece i mladih, otvoriti im vrata u svijet znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike te ih inspirirati da istražuju i eksperimentiraju. Uz timski rad uče se suradnji i preuzimanju inicijative, dok pritom razvijaju osjećaj zajedništva i odgovornosti. Natjecanje ih potiče na kreativno razmišljanje i snalažljivost te izaziva da složene probleme rješavaju inovativnim pristupima i vlastitim idejama.

Tema ovogodišnjeg FLL-a je "Submerged", odnosno "Mora i oceani", koja natjecatelje vodi u neistražene morske dubine te pred njih stavlja izazove podvodnog svijeta. Mladi genijalci i budući inženjeri imali su priliku istražiti skrivena morska prostranstva, osmisliti rješenja za zaštitu osjetljivih ekosustava te razviti robotičke sustave koji omogućuju bolje razumijevanje života ispod površine vode. Timovi su se suočili s nizom zadataka – od projektiranja robota sposobnih za istraživanje morskih dubina do osmišljavanja inovativnih načina očuvanja morskih resursa.

– Na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu pričali su nam o problemu sa solarnim panelima na brodovima koje treba često mijenjati, tako da smo mi odlučili koristiti druge obnovljive izvore energije – kaže nam 12-godišnja Marta iz Splita. Njezin tim Zelembaći osmislili su projekt unaprijeđene verzije plovećih dronova koji se, dakle, kreću s pomoću vjetra. Izradili su robot broda ima koji četiri elektromotora, dvije velike ploče i izmjenjive ruke prilagođene različitim misijama.

– Ovaj naš projekt važan je za okoliš. S njime dolazimo do manje potrošnje jer je često mijenjanje solarnih panela preskupo – smatra Marta.

Svaka ekipa malih genijalaca nekoliko se mjeseci bavila temom aktualnog izazova, istražujući, analizirajući i tražeći inovativna rješenja. Put do konačnog projekta, dakle, započeo je odabirom problema koji je relevantan za njihovu zajednicu, intervjuiranjem stručnjaka i sugrađana te suočavanjem s izazovima iz stvarnog života. Njihova rješenja mogla su biti potpuno nova ili kreativna nadogradnja postojećih ideja, no ključno je da ih tim podijeli s okolinom i ciljanim skupinama, dok širi svijest i potiče pozitivne promjene.

– Dolazimo iz Kutine, a kako je ovogodišnja tema FLL-a "Mora i oceani", razmišljali smo kako možemo mi, iz našeg mjesta, utjecati na taj problem. Tako smo došli do zaključka da možemo čistiti ono smeće koje se nakuplja na branama rijeka i odlazi u more. I onda smo odlučili napraviti ovaj mehanizam koji bi trebao skupljati smeće. Dakle, postojala bi mreža koja bi se širila pod vodom, skupila otpad i podigla na površinu gdje bi se on razvrstavao u određene kontejnere – poručuju Mislav, Marko i Barbara iz Srednje škole "Tin Ujević" koji bi svoj projekt prvo isprobali na rijeci Kutinici u svom gradu.

Na natjecanju su se, usto, mogli vidjeti i drugi roboti, svi izrađeni od prepoznatljivih Lego kockica, no svaki s jedinstvenom misijom i pričom iza sebe. Prostori FER-a nakratko su se pretvorili u pravo malo carstvo inovacija, gdje su se ideje pretočile u mehanizme koji donose rješenja za stvarne ekološke probleme, poput suzbijanja invazije alge Caulerpa. Ona se, kako su objasnili mali genijalci iz udruge C.H.A.O.S. Josipovac, poput zelene zavjese širi podvodnim krajolikom i guši autohtone biljne i životinjske vrste. Njihov je projekt osmišljen u svrhu ublažavanja negativnih učinaka ove brzorastuće alge i očuvanja osjetljivog ekosustava Jadranskog mora.

Na natjecanju, ekipe su svoje projekte predstavili ocjenjivačima, i to s pomoću plakata, intervjua, igre, pjesme... kako god su poželjeli. Što je prezentacija bila originalnija, to su bile veće šanse da će ostaviti snažniji dojam. No, FLL natjecanje nije samo istraživački projekt – ključan je dio i Robotska igra, u kojoj timovi imaju svega nekoliko minuta da riješe što više misija na posebno dizajniranom polju i osvoje bodove prema unaprijed definiranim pravilima. A bitno je napomenuti da se ovogodišnje natjecanje provodi u 110 država svijeta, uključujući i Hrvatsku, dok je na državno finale na FER-u bilo pozvano 20 ekipa, što uključuje oko 150 učenika i njihove mentore.

PoseiDron u Americi

Ipak, tri su se tima izdvojila sa svojim znanjem, kreativnošću i timskim duhom. Treće je mjesto tako osvojila ekipa Krash test iz Udruge Gradionica u Zagrebu, dok su drugo mjesto zauzeli Mecha pingvini iz Osnovne škole "Vazmoslav Gržalja" u Buzetu.

Titulu pobjednika, putovanje i priliku za sudjelovanje na svjetskom finalu u Houstonu, u Sjedinjenim Američkim Državama, osvojila je ekipa LipBots iz Kluba tehničke kulture Lipovljani sa svojim projektom PoseiDron koji problematizira onečišćenje mora plastikom i mikroplastikom. Njihov projekt skrenuo je pozornost na to kako sićušne čestice plastike neprimjetno ulaze u hranidbeni lanac, ugrožavaju morske organizme i otežavaju rad istraživačima koji pokušavaju sačuvati svjetske vode.