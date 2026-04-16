FOTO Oprez! Pločnik uz staru zgradu Pošte zatvoren za pješake, znamo i zašto
Tik do glavnog zagrebačkog trga, u Jurišićevoj ulici, stoji stara i zapuštena zgrada Hrvatske pošte. Pločnik uz zgradu sada je zatvoren za prolaz, a prostor je ograđen trakama jer postoji opasnosti od pada dijelova pročelja na prolaznike.
Nedavno nevrijeme koje je zahvatilo metropolu dodatno je narušilo stanje zgrade zbog čega se pri jačim udarima vjetra odvajaju i padaju krhotine pročelja. Za sada nema naznaka kada će zgrada biti obnovljena.