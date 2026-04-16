FOTO Oprez! Pločnik uz staru zgradu Pošte zatvoren za pješake, znamo i zašto

Tik do glavnog zagrebačkog trga, u Jurišićevoj ulici, stoji stara i zapuštena zgrada Hrvatske pošte. Pločnik uz zgradu sada je zatvoren za prolaz, a prostor je ograđen trakama jer postoji opasnosti od pada dijelova pročelja na prolaznike.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Podsjetimo, zgrada je teško oštećena još u potresu 2020. godine pa je tako već šest godina prazna, ne koristi se te su svi uredi napušteni. 
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Nedavno nevrijeme koje je zahvatilo metropolu dodatno je narušilo stanje zgrade zbog čega se pri jačim udarima vjetra odvajaju i padaju krhotine pročelja. Za sada nema naznaka kada će zgrada biti obnovljena.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Ne propustite

1/