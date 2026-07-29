VIDEO Pijan krao u Importanneu, napao zaštitara i prolaznike, grizao policajca...

Muškarac pod utjecajem alkohola u utorak poslijepodne izazvao je incident u trgovini u Importanne Centru na Trgu Ante Starčevića u Zagrebu, pri čemu je napao zaštitara, dvojicu građana i policijskog službenika.

Prema informacijama zagrebačke policije, 26-godišnjak je oko 17.50 sati pokušao iz trgovine otuđiti artikle. U tome ga je uočio 40-godišnji zaštitar koji je od njega zatražio da vrati ukradenu robu, no muškarac je to odbio te ga fizički napao udarajući ga po glavi i tijelu.

Nakon što je izašao iz trgovine kako bi pobjegao, napao je i dvojicu prolaznika, 23-godišnjaka i 26-godišnjaka, koji su se zatekli na mjestu događaja.

Po dolasku policije pružao je aktivan otpor te je jednog policijskog službenika udario i više puta ugrizao. Policajci su ga, uz uporabu tjelesne snage i sredstava za vezivanje, uspjeli svladati i privesti. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se radi o 26-godišnjaku koji je u trenutku događaja imao 1,34 promila alkohola u organizmu.

U incidentu je lakše ozlijeđen jedan policijski službenik kojem je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Prolaznici su ostali zgroženi prizorima, a snimku incidenta je objavio portal 24sata. Pogledajte je OVDJE.