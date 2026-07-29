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INCIDENT U CENTRU ZAGREBA

VIDEO Pijan krao u Importanneu, napao zaštitara i prolaznike, grizao policajca...

Čitatelj 24sata, screenshot
VL
Autor
Šimun Ilić
29.07.2026.
u 11:53
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Prema informacijama zagrebačke policije, 26-godišnjak je oko 17.50 sati pokušao iz trgovine otuđiti artikle. U tome ga je uočio 40-godišnji zaštitar koji je od njega zatražio da vrati ukradenu robu, no muškarac je to odbio te ga fizički napao udarajući ga po glavi i tijelu.

Muškarac pod utjecajem alkohola u utorak poslijepodne izazvao je incident u trgovini u Importanne Centru na Trgu Ante Starčevića u Zagrebu, pri čemu je napao zaštitara, dvojicu građana i policijskog službenika.

Prema informacijama zagrebačke policije, 26-godišnjak je oko 17.50 sati pokušao iz trgovine otuđiti artikle. U tome ga je uočio 40-godišnji zaštitar koji je od njega zatražio da vrati ukradenu robu, no muškarac je to odbio te ga fizički napao udarajući ga po glavi i tijelu.

Nakon što je izašao iz trgovine kako bi pobjegao, napao je i dvojicu prolaznika, 23-godišnjaka i 26-godišnjaka, koji su se zatekli na mjestu događaja.

Po dolasku policije pružao je aktivan otpor te je jednog policijskog službenika udario i više puta ugrizao. Policajci su ga, uz uporabu tjelesne snage i sredstava za vezivanje, uspjeli svladati i privesti. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se radi o 26-godišnjaku koji je u trenutku događaja imao 1,34 promila alkohola u organizmu.

U incidentu je lakše ozlijeđen jedan policijski službenik kojem je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Prolaznici su ostali zgroženi prizorima, a snimku incidenta je objavio portal 24sata. Pogledajte je OVDJE

Ključne riječi
policija Zagreb Importanne centar

Komentara 2

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DP
Dpejakovic2
12:56 29.07.2026.

Da nije udarao policajce ne bi mu vjerojatno ništa napravili, ovako je to napad na službene osobe i nadam se da će dobiti zasluženu kaznu!

HI
Hrvat iz Prigorja
12:02 29.07.2026.

Sad će biti kriv alkohol što je krao, a ne uhodani posao

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Posebno je zabavno, kazali su, što se podzemni spremnici pokušavaju prikazati kao još jedna neobična zagrebačka inovacija koja će uništiti europski karakter grada. "U stvarnosti su podzemni spremnici sasvim normalan dio komunalne infrastrukture brojnih europskih gradova. U središtu Ljubljane njima su zamijenjene tisuće običnih kontejnera, Amsterdam ima cijeli sustav podzemnih spremnika po gradskim četvrtima, a ukopani spremnici koriste se i u Parizu. Dakle, zaista šokantne scene iz Europe: ljudi proizvedu otpad, grad im postavi spremnike, a Čistoća ih prazni", ironično su kazali.

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