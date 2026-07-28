Toplinski val? Izdržite još malo, Advent počinje 28. studenog, ovo su lokacije

Nakon provedenog prvog kruga, otvoren je drugi krug natječaja za sudjelovanje na Adventu Zagreb 2026., javili su s Radoćeva trga. Pripreme za događanje i ove godine zajednički koordiniraju Grad Zagreb, zagrebačka Turistička zajednica i Javna ustanova Priroda Grada Zagreba. Ovogodišnji Advent Zagreb službeno započinje u subotu, 28. studenoga 2026. i trajat će do 7. siječnja 2027. Kao i prethodnih godina, sve lokacije imat će mogućnost rada nekoliko dana prije službenog otvorenja. Takozvano "zagrijavanje" (warm-up) predviđeno je u razdoblju od 25. do 27. studenoga 2026., kako bi se izlagačima omogućilo nesmetano uspostavljanje rada i priprema za glavni program koji započinje nakon svečanog otvorenja.

Kao i prošle godine, objasnili su, lokacije za prigodnu prodaju dodjeljivat će se temeljem javnog nadmetanja i bodovanja prema propisanim kriterijima, dok će se lokacije za ugostiteljske usluge dodjeljivati isključivo temeljem javnog nadmetanja. Ponude za drugi krug podnose se zaključno do 26. kolovoza, izuzev prijave za Turističku zajednicu grada Zagreba, kojoj se prijave podnose tek po ishođenju dozvole za korištenje površine.

Nakon provedenog prvog kruga natječaja, za organiziranje božićnih manifestacija u centru grada raspoložive su lokacije Strossmayerovo šetalište – istok, Strossmayerovo šetalište – zapad i Plato Gradec. Za organiziranje božićnih manifestacija u gradskim četvrtima raspoložive su lokacije: Trešnjevka – sjever - Selska cesta, Trešnjevka – jug - Palinovečka ulica, Stenjevec - Trg Ivana Kukuljevića, Podsused – Vrapče - Park 101. brigade Hrvatske vojske, Gornja Dubrava – Park dubravskih branitelja, Sesvete - Trg Dragutina Domjanića / Ninska ulica, Sesvete – SRC Luka, Novi Zagreb – istok - Trg Ivana Meštrovića, Novi Zagreb – zapad - Trg Ane Rukavine, Podsljeme – žičara, Brezovica - kod igrališta.

Sve lokacije dodjeljuju se na temelju najbolje ocijenjenog cjelokupnog programa manifestacije, a sukladno kriterijima propisanim u javnom natječaju. Sve informacije o načinu prijave nalaze se na poveznici a dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 01/610-0104 ili 01/610-0062 te putem elektronske pošte na adresu turizam@zagreb.hr radnim danima od 8 do 15.30 sati.

Za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju i ugostiteljstvo za božićne blagdane predviđene su lokacije Trg bana Josipa Jelačića, Gajeva ulica i Bogovićeva ulica. Ove se lokacije dodjeljuju putem javnog nadmetanja, odnosno odabiru najpovoljnije ponude i najvećem broju bodova ostvarenih prema propisanim kriterijima. Ponude se podnose zaključno do 26. kolovoza.

Kao i prijašnjih godine, oni koji žele mogu se prijaviti za potporu u Turističkoj zajednici grada Zagreba. Nakon što Grad odobri korištenje javne površine, korisnici se mogu prijaviti za sredstva Turističke zajednice grada Zagreba, nakon čega će proći posebnu evaluaciju. Potpora će se temeljiti isključivo na kulturno zabavnom programu, prigodnom uređenju lokacije te doprinosu temi i održivosti.