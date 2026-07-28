FOTO Nova prometna regulacija na Selskoj mnogima ništa ne znači: 'Nemoj ići lijevo ako semafor je desno od te staze'

Zbog radova na nadvožnjaku na Selskoj uvedena je nova prometna regulacija kojom je ukinuto lijevo skretanje vozilima, ali novo pravilo slabo se poštuje. Novost je na prometnici uvedena u srijedu, 15. srpnja, ali mnogi ju i dalje ne doživljavaju. Tako je prije nekoliko dana na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode osvanula fotografija na kojoj se vidi kolona automobila koja sa Zagrebačke skreće - lijevo.

"I ja sam sam napravio isti prekršaj. Jako loše izvedena regulacija prometa. Zanima me koji stručnjak je radio prometni elaborat za privremenu regulaciju prometa i koji je idiot to isto odobrio", piše u jednom od komentara, u drugom se dodaje: "Nemoj ići lijevo ako semafor je desno od te staze. Tu ne ide nitko, svi se murije paze".

Iz Grada su ranije najavili da će lijeva skretanja biti onemogućena do 15. kolovoza. Objasnili su kako vozači mogu proći raskrižjem sada kada lijevo skretanje nije dopušteno, a omogućeno je i polukružno okretanje na tri točke u blizini nadvožnjaka. Prometna signalizacija na nekoliko mjesta jasno ukazuje kako se više ne može skretati lijevo, odnosno da se mora voziti ili ravno ili desno.

Obilazni pravci za vrijeme radova su: