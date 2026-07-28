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UKINUTO LIJEVO SKRETANJE

FOTO Nova prometna regulacija na Selskoj mnogima ništa ne znači: 'Nemoj ići lijevo ako semafor je desno od te staze'

Prometne zgode i nezgode/Facebook
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
28.07.2026.
u 15:30
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Iz Grada su ranije najavili da će lijeva skretanja biti onemogućena do 15. kolovoza.

Zbog radova na nadvožnjaku na Selskoj uvedena je nova prometna regulacija kojom je ukinuto lijevo skretanje vozilima, ali novo pravilo slabo se poštuje. Novost je na prometnici uvedena u srijedu, 15. srpnja, ali mnogi ju i dalje ne doživljavaju. Tako je prije nekoliko dana na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode osvanula fotografija na kojoj se vidi kolona automobila koja sa Zagrebačke skreće - lijevo. 

"I ja sam sam napravio isti prekršaj. Jako loše izvedena regulacija prometa. Zanima me koji stručnjak je radio prometni elaborat za privremenu regulaciju prometa i koji je idiot to isto odobrio", piše u jednom od komentara, u drugom se dodaje: "Nemoj ići lijevo ako semafor je desno od te staze. Tu ne ide nitko, svi se murije paze".

Iz Grada su ranije najavili da će lijeva skretanja biti onemogućena do 15. kolovoza. Objasnili su kako vozači mogu proći raskrižjem sada kada lijevo skretanje nije dopušteno, a omogućeno je i polukružno okretanje na tri točke u blizini nadvožnjaka. Prometna signalizacija na nekoliko mjesta jasno ukazuje kako se više ne može skretati lijevo, odnosno da se mora voziti ili ravno ili desno. 

Obilazni pravci za vrijeme radova su:

  •  iz smjera zapada prema sjeveru: Zagrebačka avenija – polukružno prije raskrižja sa Savskom cestom – Zagrebačka avenija – Selska cesta i dalje prema sjeveru
  •  iz smjera sjevera prema istoku: Selska cesta – polukružno na raskrižju Selska cesta/Blaža Trogiranina/Knežija – Selska cesta – Zagrebačka avenija i dalje prema istoku
  • iz smjera istoka prema jugu: Zagrebačka avenija – polukružno na raskrižju Zagrebačka avenija/Fallerovo šetalište/Ilirska – Zagrebačka avenija i dalje prema jugu
  • iz smjera juga prema zapadu: Selska cesta – Zagrebačka avenija - polukružno prije raskrižja sa Savskom cestom – Zagrebačka avenija i dalje prema zapadu
Ključne riječi
Prometne zgode i nezgode lijevo skretanje Zagreb nadvožnjak selska

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Pozvali su, kazali su, Odbor da hitno reagira jer je iz dostupnih podataka vidljivo da postojeći model nije uspio spriječiti ponavljanje problema. U dopisu su naveli i službene brojke Grada Zagreba za 2025. godinu, prema kojima je putem e-Redara prikupljeno više od 6200 tona otpada, uz trošak od više od 4,5 milijuna eura, dok je evidentirano i više od 4000 nepravilnosti putem videonadzora, napomenuli su dodajući da to nije dokaz uspjeha, nego dokaz da sustav ne rješava uzrok problema.

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