Ekologija grada tvrdi da se problem divljih odlagališta širi: 'Otpad više nije samo zagrebački problem'

Prošla su više od dva mjeseca otkako su iz udruge Ekologija grada uputili dopis Odboru za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora, a, kako kažu, do danas nisu dobili ni potvrdu da je dopis zaprimljen, a kamoli konkretan odgovor ili poduzetu mjeru. "U tom dopisu jasno smo, ponovno, upozorili da se na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije ne radi o pojedinačnim slučajevima, nego o sustavnom i dugotrajnom prelijevanju otpada iz Zagreba prema rubnim i susjednim područjima. Posebno smo istaknuli katastrofalno bujanje divljih odlagališta, prije svega građevinskog i miješanog otpada, koje se već mjesecima i godinama gomila na sve većem broju lokacija", objasnili su.

Pozvali su, kazali su, Odbor da hitno reagira jer je iz dostupnih podataka vidljivo da postojeći model nije uspio spriječiti ponavljanje problema. U dopisu su naveli i službene brojke Grada Zagreba za 2025. godinu, prema kojima je putem e-Redara prikupljeno više od 6200 tona otpada, uz trošak od više od 4,5 milijuna eura, dok je evidentirano i više od 4000 nepravilnosti putem videonadzora, napomenuli su dodajući da to nije dokaz uspjeha, nego dokaz da sustav ne rješava uzrok problema.

"Posebno smo upozorili da je glavni problem u tome što Grad Zagreb nije uspostavio funkcionalan sustav zbrinjavanja otpada, osobito građevinskog otpada. Dok god nema dovoljno kapaciteta, stvarne kontrole na mjestu nastanka otpada i ozbiljnog komunalnog nadzora, ilegalno odlaganje ostat će profitabilna i 'lakša' opcija za dio tržišta, a cijenu će i dalje plaćati građani.

U dopisu smo naveli mnoge zabrinjavajuće primjere iz okolice Zagreba, kao i činjenicu da se svakodnevno pojavljuju nova divlja odlagališta. Time je jasno pokazano da se problem više ne zadržava unutar granica grada nego prelazi na cijeli zagrebački prsten. Zato smo tražili da Odbor sazove tematsku sjednicu, pozove nadležne institucije, zatraži posebno izvješće od Grada, pokrene međuinstitucionalni nadzor tokova otpada i predloži strože mjere, uključujući kontrolu otpada na gradilištima, potvrde o zbrinjavanju, fizičke barijere, oduzimanje vozila i oštrije sankcije za veće količine ilegalno odloženog otpada", istaknuli su iz udruge u objavi na društvenim mrežama.

Građani, kazali su, svakodnevno gledaju kako se otpad gomila, kako se okoliš uništava i kako institucije ne reagiraju. Smatraju da ovo više nije pitanje komunalnog reda, nego pitanje odgovornosti, javnog zdravlja i osnovne funkcionalnosti sustava. "Pozivamo predsjednicu saborskog Odbora gđu. Dušicu Radojčić da prestane štititi političke interese i stranačke kolege te da napokon počne raditi posao za koji je izabrana i za koji prima naknadu. Zadaća Odbora nije šutnja, nego reakcija. Nije prikrivanje problema, nego njegovo otvaranje i rješavanje. Vrijeme je da se prestane s politikom prešutnog odobravanja i da se konačno zaustavi ova situacija svakodnevnog bujanja divljih odlagališta koja je izravna posljedica raspada sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu", napisali su.