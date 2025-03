Kći je ugušila svoju majku: Policija objavila detalje strave na Vrbanima

Jučer 30. ožujka između 13.30 i 14 sati na području Vrbana u stanu, prema do sada utvrđenome, 62-godišnjakinja je gušenjem usmrtila 84-godišnju članicu obitelji, priopćila je zagrebačka policija. Na mjestu događaja je obavljen očevid kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke, Službe za očevide i kriminalističku tehniku. Nakon obavljenog očevida, tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Kako neslužbeno doznaju 24 sata, radi se o kćeri i majci. Kćerka se trenutačno nalazi pod nadzorom policije, a istražitelji pokušavaju rekonstruirati događaje koji su doveli do ovog stravičnog čina. - U šoku sam, nisam mogla spavati, sve ovo me potreslo. Pa to su naši susjedi - rekla je za dnevni list jedna od žena koja živi u zgradi u kojoj se tragedija dogodila. Dodaje kako su svi u zgradi bili u šoku jer nisu imali nikakve naznake da bi moglo doći do takvog tragičnog događaja.

- Tragedija do tragedije, ne znam što se događa s nekim susjedima - dodaje. Jedna susjeda, koja je radila tog jutra, ispričala je kako je od svojih susjeda saznala da nisu čuli nikakve pucnje. Prema njenim riječima, majka je živjela sama, budući da je njen muž umro prije nekoliko godina, a od obitelji je imala samo kćerku i unučad. - Živjela je tu sama, muž je davno umro, a od obitelji je imala samo kćerku i unučad - kaže susjeda. Dodaje da je kćerka obiteljsku kuću posjećivala, isto tako prije nekoliko tjedana pojavila sa psom kojeg je navodno ostavila na čuvanje kod svoje majke. - Rijetko smo je viđali, a posljednji put prije tri tjedna prošla je samo ispred zgrade. Strašno je, tragedija, ne mogu vjerovati - kaže susjeda.