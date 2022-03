Kazalište Trešnja prikuplja dječje potrepštine za ukrajinske izbjeglice

Zagrebačko Gradsko kazalište Trešnja pokreće akciju prikupljanja humanitarne pomoći za djecu iz Ukrajine "Djeca pomažu djeci". Njome se, kažu u kazalištu, želi potaknuti djecu da od najranije dobi, zajedno sa svojim roditeljima pomognu onima kojima je to najpotrebnije te pokažu veliko srce.

U suradnji s Crvenim križem, napravljen je popis dječjih potrepština koje se mogu dostaviti u Trešnju svakim radnim danom od 9 do 16 sati, subotom od 15 sati do 17 sati, a nedjeljom od 9 do 11 sati. Ukrajinskim izbjeglicama potrebni su higijenski ulošci, dječje pelene, papirnate maramice, donje rublje za djecu svih uzrasta (novo, nenošeno), čarape, dječje četkice za zube, kao i dječje paste. Paketi se mogu dostaviti u kazalištu Trešnja do 11. travnja, a sva donirana sredstva bit će poslana djeci i njihovim majkama koja žive na području Hrvatske.

Ana Fatović, voditeljica marketinga u Trešnji istaknula je kako ohrabruju roditelje da napišu pismo s nekom pozitivnom porukom djeci kojoj doniraju potrepštine, jer tako njihovo dijete dobiva dojam da nekome osobno pomaže.

– Kada smo osmišljavali projekt probali smo zamisliti da imamo svega par sati za spakirati cijeli svoj život jer moramo napustiti svoje domove i što sve ne bismo uspjeli ponijeli na taj neizvjestan put. Prema tome, ali i prema preporukama Crvenog križa, napravili smo popis potrepština koje su najpotrebnije djeci i njihovim roditeljima – objasnila je Fatović.