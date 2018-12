Kaptol i Bandić kod mene nabavljaju grah, a Margaret Thatcher poklonila sam lučice

Kad je na Dolcu, naći ćete je na šestoj klupi od katedrale, kad se vozi u autobusu iz centra grada prema njezinu Hrašću sjedit će na jednom od četiri sjedala okrenutih jedno nasuprot drugog, a kad je u crkvi u Odri nedjeljom na misi bit će u trećoj klupi lijevo od oltara. Gdje god da boravi, kumica Đurđica Jančić već unaprijed zna koje je njeno mjesto. A znaju to i drugi, koji joj ga prepuštaju čim je uoče.

Nema gdje se neće pojaviti da je netko ne prepozna. I često se dogodi, priznat će, da ne zna s kime priča. Ništa čudno, budući da je najstarija kumica svih zagrebačkih tržnica, pa dnevno na njezin štand dođe na stotine kupaca. Bilo je tu i glumaca, doktora, političara, svih onih koji, reći će gospođa Đurđica, pune novine, a stalni joj je kupac i gradonačelnik Milan Bandić. I to od doba dok još nije obnašao funkciju šefa glavnoga grada.

Od mladosti na Dolcu

– Dolazi gradonačelnik već desetljećima, i to najčešće subotom. Kad je završio u bolnici, morala sam ga ići posjetiti – govori Đurđica Jančić, koja je gradonačelniku donijela viski, najveću Bajaderu, naranče i banane, i to, kaže, prve klase. Gradonačelnik najviše voli njen grah koji sačuva posebno za njega, i to onaj koji zovu “jebežljivec”. Na Dolcu je svaki dan osim nedjelje, ljeti od 5, zimi od 7 sati. I tako već 57 godina. Odnosno, od svoje dvadesete. Iako je na Dolac prvi puta došla godinama ranije.

– Otac je rano umro, majka me je poslala prodavati na plac. Završila sam osnovnu školu i nisam se dalje školovala iz financijskih razloga. No voljela sam školu, jako mi je dobro išao hrvatski i matematika. Kad sam počela prodavati na Dolcu, mama je tačkama znala dovesti do vlaka robu koju ću prodavati, a po dolasku u Zagreb nosila sam to u bisagama, torbama koje su mi bile visile naprijed i otraga - priča kumica Đurđica. Nebrojeno je puta prošla stepenice do Dolca, a kako bi sve donijela, morala je tri puta ići gore-dolje.

– Svaki dan promatrao bi me policajac Meho, koji je nekad regulirao promet na glavnom trgu, i komentirao da koliko mi treba da sve prenesem – kaže kumica Đurđica, koja će iduće godine na Jurjevo proslaviti 77. rođendan. Kroz godine provedene na najvećoj zagrebačkoj tržnici zaradila je križobolju, no nikad za svojim štandom nije sjela.

– Vidim i mlađe od sebe da počinu kad nema kupaca, ali ja jednostavno ne volim sjediti. Dolazit ću dok me noge služe. Kod liječnika nisam često, ali kad odem jer zaradim prehladu ili gripu radeći na otvorenom, doktorica mi kaže da i mlađi od mene dolaze puno češće – kaže gospođa Đurđica, koja je na Dolcu i kad pada kiša ili snijeg. U poslu joj pomažu sin Darko i kćer Kristina.

Znaju je i u Dubrovniku

Prodaje češnjak, nekoliko vrsta graha, pa i jednu od najstarijih sorti - međimursku zlaticu, zatim mahune, no najpoznatija je po svom ječmu, po koji dolaze iz Splita, Dubrovnika, cijele Dalmacije, Varaždina... Njezin se grah jede i na Kaptolu, a Margaret Thatcher je za njenog posjeta Zagrebu 1998. godine poklonila lučice. Upravo je Đurđica Jančić bila model kiparu Stjepanu Gračanu za statuu kumice na vrhu stepenica.

– Sam kipar izabrao ju je kao najautentičniju kumicu koja predstavlja sve žene koje su stoljećima na Dolac donosile zdravu hranu. Fotografirao ju je i po njezinu liku modelirao – kaže Miroslav Pupić Bakrač, glasnogovornik Tržnica Zagreb, dodajući da je kumica zanimljiva i brojnim novinarskim ekipama koje posjete Zagreb, pa radeći reportažu o Dolcu obavezno popričaju i s njom.

– Češće je u medijima od Angeline Jolie. Prava je zvijezda – šale se njezini kolege, no kumica Đurđa na njihove se komentare samo smije i nastavlja veselo primati svakoga tko dođe za štand.

