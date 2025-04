'Kampanjom o mentalnom zdravlju 'Moja snaga, moj put' želimo naučiti djecu i mlade disciplini i zdravim navikama'

Kampanjom o mentalnom zdravlju djece i mladih pod nazivom "Moja snaga, moj put" želimo poručiti da ondje gdje ima volje – ima i načina. Uz priče i iskustva vrhunskih sportaša približit ćemo mladima što znači živjeti sportski život, no ne s ciljem da svi postanu profesionalci, već da steknu zdrave navike, kao i da se se nauče disciplini, upornosti i poštovanju jer sve su to kvalitete koje im mogu pomoći i izvan sportskih terena – u svakodnevnom životu, obitelji i društvu. Riječi su to poznatog trenera i motivatora Marija Mlinarića, koji je ujedno ambasador inicijative koja je predstavljena jučer u zagrebačkom hotelu Zonar. Osim Mlinarića, u Zonaru su bili i Renata Gubić. upraviteljica zaklade "Hrvatska za djecu", Vanja Slijepčević Saftić, doc.dr.sc. primarius, dječji neurolog, Božo Vrkljan, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave te Patricija Čolić, studentica. Stigli su i bivši nogometaš Jerko Leko, bivša rukometašica Klaudija Bubalo, ali i hrvatski rukometni reprezentativac Filip Glavaš.

Projekt provodi zaklada Hrvatska za djecu, koja već 16 godina djeluje na području zaštite i potpore djeci i mladima. Kampanja traje do studenoga, a poseban naglasak stavljen je pak na one koji se suočavaju s izazovima u ponašanju i odrastanju bez obiteljske podrške. Tijekom sedam mjeseci održavat će se radionice i mentalni treninzi, a posjetit će se i centri za djecu s problemima u ponašanju u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Istri, na Kvarneru te u Zadru, gdje će Zaklada, u sklopu sportske manifestacije Dani Krešimira Ćosića, početkom lipnja, organizirati i radionice za one s područja Dalmacije.

15.04.2025., Zagreb - Panel predstavljanje kampanje o mentalnom zdravlju "Moja snaga, moj put" - osnazivanje mladih kroz sport. Naglasak kampanje je na djeci bez odgovarajuce roditeljske skrbi s problemima u ponasanju u Centrima za odgoj i obrazovanje. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Renata Gubić, upraviteljica zaklade čiji je osnivač Republika Hrvatska, istaknula je kako sport može imati snažan utjecaj na djecu, ne samo kad je riječ o fizičkom zdravlju, već i kao alat za jačanje mentalne stabilnosti, samokontrole i osjećaja pripadnosti.

– Sport može promijeniti fokus s negativnog ponašanja na pozitivan cilj. Djeca uče kako se nositi s pobjedama i porazima, ali i kako razvijati emocionalnu otpornost – kazala je R. Gubić. Kampanjom, dodala je, žele osigurati sigurne uvjete za rast, razvoj i obrazovanje te naučiti mlade kako nikakav oblik nasilja nije prihvatljiv, što ujedno predstavlja i glavne poruke inicijative.

Fokus je, dakle, na promociji sportskih aktivnosti kao alata za razvoj socijalnih vještina, samopouzdanja i prevenciju problema poput nasilja, ovisnosti i izolacije. Uz podršku zajednice i sportske uzore, radit će se na destigmatizaciji ranjive skupine i osiguranju sigurnog i poticajnog okruženja.

Uz Marija Mlinarića, ovu kampanju podržavaju i judašica Barbara Matić, boksačica Nikolina Ćaćić, taekwondoaš Marko Golubić te olimpijski veslači Valent i Martin Sinković. Inače, zaklada Hrvatska za djecu djeluje u području financijske potpore obiteljima u potrebi, stipendira učenike i studente, te podupire projekte koji štite prava i dobrobit djece.