Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije

TAKO TREBA

Gesta ZET-ova vozača oduševila Zagrepčanku: 'Zaslužio je moje divljenje i zahvalnost'

Pri izlasku sam imala potrebu te sam rekla vozaču da me jako iznenadio, da bi malo tko to učinio, stvarno divna gesta. Na što je kazao: "Naravno, kako ne bi pomogo, može to biti i moja baka", prepričala nam je čitateljica Ivana.