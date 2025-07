FOTO Generalna proba pa mimohod: Evo koje ulice i kad se zatvaraju za promet

Svečani mimohod povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije “Oluja” održat će se u četvrtak u centru Zagreba, a kako bi ovaj veliki događaj protekao besprijekorno, sutra će se održati i generalna proba. Minstarstvo obrane RH u petak je objavilo privremenu regulaciju prometa za te dane, odnosno obavijest o tome koje će prometnice biti zatvorene, a u Gradu su dali detalje i o javnom prijevozu te objavili karte.

"Molimo sve posjetitelje da dolazak na mimohod planiraju pješice ili javnim gradskim prijevozom", poručili su iz Grada. Detalji se, mogu vidjeti na gradskoj stranici regulacije.zagreb.hr.

Generalna proba održat će se od sutra u 17 sati, a ona će se odraziti na zatvaranje pojedinih prometnica i promjene u javnom prijevozu. Generalna proba počinje u 20:00 sati. Do tog trenutka vojnici i vojna vozila moraju biti postavljena na početnim točkama. U generalnoj probi sudjeluje samo dio vojnika i vozila.

Foto: Grad Zagreb/ZET

Sarajevska, Most mladosti, Avenija Marina Držića zatvaraju se za promet od 17:15 do 23:00 radi izlaska vojnih vozila iz vojarne prema Ulici grada Vukovara. Sajmišna cesta od vojarne 1. gardijske brigade Tigrovi - Croatia do Mosta mladosti zatvara se za sav promet u vremenu od 17:45 do 19:00. Južni kolnik Slavonske avenije od Avenije Marina Držića do Heinzelove biti će zatvoren za promet od 17:45 do 19:15 zbog prolaska vojnih vozila. Ulica Vjekoslava Heinzela od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara bit će zatvorena za promet od 17:45 do 19:15 zbog prolaska vojnih vozila. Ulica grada Vukovara od Heinzelove do Savske ceste zatvara se za sav motorni promet od 17:45 do 22:00. Avenija Većeslava Holjevca se zatvara od Slavonske avenije do Damira Tomljanovića od 21:00 do 23:00.Slavonska avenija se zatvara na dijelu od Savske ceste do Heinzelove od 21:00 do 23:00.

DAN MIMOHODA

Sarajevska, Most mladosti, Avenija Marina Držića (oba kolnika) zatvaraju se za sav promet motornih vozila od 10:00 do 19:00 sati radi izlaska vojnih vozila iz vojarne prema Ulici grada Vukovara . Ulica grada Vukovara (oba kolnika) od raskrižja s Avenijom Marina Držića do raskrižja sa Savskom cestom zatvaraju se za promet od 10:00 do 23:30. Nakon dovršetka mimohoda pristupa se uklanjanju sve opreme te vraćanje prometne signalizacije u zoni tribina.Hrvatske bratske zajednice (oba kolnika) od raskrižja Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara zatvaraju se za sav promet od 10:00 do 21:30.

FOTO Hrvatska vojska priprema se za mimohod: Pogledajte ove spektakularne prizore

Avenija Većeslava Holjevca (oba kolnika) od Avenije Dubrovnik do Slavonske avenije zatvara se za sva motorna vozila od 10:00 do 19:30. Navedenom trasom će se kretati vojna vozila kao i vozila ZET-a. Slavonska avenija (južni kolnik) od Avenije Marina Držića do Heinzelove ulice zatvara se za promet svih motornih vozila od 13:00 do 16:00 radi prolaska vojnih vozila. Vjekoslava Heinzela (oba kolnika) od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara zatvara se za promet motornih vozila od 13:00 do 16:00 sati.

Foto: Grad Zagreb/ZET

Ulica grada Vukovara (oba kolnika) od raskrižja s Ulicom Vjekoslava Heinzela do Avenije Marina Držića zatvara se za sav promet od 13:00 do 19:15.Sajmišna cesta od vojarne 1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia prema mostu Mladosti biti će zatvorena za sav promet od 13:00 do 16:00 sati. Ulica Florijana Andrašeca od Ulice grada Vukovara do Tratinske biti će zatvorena za sav promet od 15:30 do 19:30. Također, u istom periodu biti će zatvorena Ulica grada Vukovara od Savske ceste do raskrižja s Tratinskom i Ozaljskom.

Savska cesta od raskrižja sa Tratinskom do Slavonske avenije biti će zatvorena za promet od 17:00 do 19:00 sati. Slavonska avenija (sjeverni kolnik) biti će zatvoren od Savske ceste do Avenije Marina Držića od 18:00 do 23:00 sata radi prolaska vojnih vozila. Ulica grada Vukovara biti će zatvorena za sav promet prometnica od Savske ceste do Tratinske od 16:00 do 19:30. Slavonska avenija (južni kolnik) biti će zatvoren od Savske ceste do Avenije Marina Držića od 18:00 do 23:00 sata radi prolaska vojnih vozila.

JAVNI PRIJEVOZ

S detaljima o javnom prijavevozu iz ZET-a će se oglasiti kasnije danas, a zasad je objavljena ova karta.

Foto: ZET

U više od 20 postroja sudjelovat će oko 3400 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Hrvatske gorske službe spašavanja, Pravosudne policije, Hrvatske vatrogasne zajednice, hrvatski branitelji, povijesne postrojbe te pripadnici savezničkih oružanih snaga.

Uz pješačke postroje, u svečanom vojnom mimohodu sudjelovat će motorizirani i mehanizirani postroji s više od 500 borbenih i neborbenih vozila, a na nebu iznad Zagreba održat će se spektakularan letački program u kojem će sudjelovati više od 40 letjelica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Ministarstva unutarnjih poslova, od helikoptera i aviona do najsuvremenijih višenamjenskih borbenih aviona Rafale.

Također, građani će putem videozida imati priliku pratiti mimoplov Hrvatske ratne mornarice, koji će dodatno obogatiti doživljaj mimohoda te prikazati brodove i plovila različitih namjena kao i ulogu i sposobnosti pomorskih snaga u sklopu hrvatskog obrambenog sustava.

U sklopu mimohoda, građani će imati priliku vidjeti i prikaz novog naoružanja i suvremenih vojnih sredstava, kao što su besposadna letjelica Bayraktar, tenk Leopard i mali borbeni dronovi, čime će se predstaviti tehnološki napredak i kontinuirano jačanje obrambenih sposobnosti Hrvatske vojske.

Uz navedeno, na svečanom vojnom mimohodu održat će se i bogati kulturno-umjetnički program.

Pozivamo sve građane da svojim dolaskom podrže Oružane snage Republike Hrvatske i budu dio ovog jedinstvenog događaja koji simbolizira snagu, profesionalnost i zajedništvo.