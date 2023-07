Tramvajski promet u problemima: Dio linija ukinut, neke su skraćene

Snažno nevrijeme koje je pogodilo grad danas poslijepodne uzrokovalo je promjene u voznom redu ZET-a, dojavio je Holding.

Zbog intervencije vatrogasaca na Maksimirskoj cesti, isključen je napon te tramvaji ne prometuju od Draškovićeve ulice do Dubrave i od Šubićeve ulice do Kvaternikovog trga.

Tramvaji ne voze od Sopota do Arene Zagreb.

Tramvajski promet u prekidu je i Ilicom, od Frankopanske ulice do Črnomerca, kao i Jukićevom te Ulicom Republike Austrije.

Tramvajsko stajalište "Slovenska" u smjeru grada nije u funkciji zbog opasnosti od pada crijepa s krova zgrade.

Autobusna linija 139 je u prekidu dok linija 128 vozi skraćeno do Trsja, linija 123 do Podsused centra, linija 149 do starog okretišta, a linija 150 do Ilirskog trga.

