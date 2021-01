Izmjene iz ZET-a: Linije 2, 6 i 11 i ovog vikenda voze skraćeno

Zbog radova na terminalu Črnomerec, tramvajske linije 2, 6 i 11 danas i sutra će prometovati skraćeno do Zapadnog kolodvora, i to do 16.45 sati, podsjećaju u ZET-u-. Dnevni tramvajski promet u tom će vremenu biti obustavljen Ilicom, od Črnomerca do Ulice Republike Austrije, a umjesto tramvajskog prijevoza, uvodi se privremena autobusna linija Črnomerec – Reljkovićeva, koja će sa Črnomerca prometovati trasom:

Črnomerec (ulazno stajalište linije 109) - Ilica - Zagrebačka - Prilaz baruna Filipovića - Grada Mainza - Slovenska - Fonova - Hanuševa - Ulica Republike Austrije - Talovčeva - Reljkovićeva (izlazno stajalište linije 146).

U povratku će autobus voziti trasom:

Reljkovićeva (izlazno stajalište linije 146) - Ilica - Črnomerec (izlazno stajalište linije 109). Vozni red izvanredne autobusne linije dostupan je na našim mrežnim stranicama www.zet.hr.

- Tramvajske linije 2 i 11 će za vrijeme radova prometovati redovnim trasama do Savišća, odnosno do Dupca, dok će linija 6 zbog radova na Mostu mladosti prometovati na relaciji Zapadni kolodvor – Žitnjak - kažu u ZET-u.

Zbog radova na zgradi Škole za klasični balet, autobusno stajalište Ilirski trg u smjeru garaže Tuškanac, na trasi linije 150 bit će od danas do utorka, 23. ožujka izmješteno u Opatičku ulicu, neposredno prije križanja s Demetrovom ulicom (Palača Erdődy – Drašković). Iz istog razloga autobusna linija 105 (Kaptol - Britanski trg) neće prometovati na Ilirski trg. Autobusna stajališta Mlinarska i Ilirski trg neće biti u funkciji, dok će istovremeno biti uspostavljena privremena obostrana stajališta na adresi Jurjevska ulica 27.