Ivica Lovrić dijelio karanfile po Dubravi i Sesvetama: 'U mislima su mi žene koje održavaju i čiste prostore gradske uprave'

Petstotinjak karanfila Zagrepčankama svih generacija podijelili su u subotu članovi stranke Plavi grad i kandidat za gradonačelnika Ivica Lovrić u Sesvetama i Dubravi. Taj mali znak pažnje oduševio je Sesvećanke te kumice na tržnici u Dubravi, kao i sve žene koje su krenule u jutarnji špeceraj. Ivica Lovrić tom je prilikom poslao čestitku svim ženama.

"U mislima su mi danas Zagrepčanke koje održavaju i čiste prostore gradske uprave. Nekad ih je bilo 65, no nakon Nove godine, Grad je bez razloga otkazao ugovor tvrtki koja ih je čistila. Od tada samo 20 spremačica mora čistiti 130.000 kvadrata gradskih prostora na 40 lokacija, a od lokacije do lokacije prisiljene su putovati tramvajem. Dvadeset gradskih zaposlenica tako je dovedeno je u tešku situaciju pa ovim putem izražavam svoju solidarnost s njima te apeliram na gradonačelnika Tomaševića da to promijeni već u ponedjeljak. Ako to ne učini, promijenit ćemo mi 2. lipnja", poručio je Lovrić.