Istražili smo ponudu Holdingovih odmarališta na moru: U hostelu 14 dana mora stoji 810 eura

Prva stvar na dnevnom redu je doručak, a onda slijedi odlazak do plaže na kupanac s prijateljima. Nakon jutarnje doze sunčanja, plivanja i picigina slijedi ručak, a poslijepodnevni program čini, ovisno o danu, vožnja jetskijem, kajak safari, "snorkeling" ili odlazak u vodeni park. Do večere je ekipa natrag u kampu, a dan završava diskozabavom i druženjem u drvenim kućicama.

Doručak ili puni pansion

Ovako otprilike izgleda dan u Avantura kampu Veli Jože u Savudriji, jednom od tri odmarališta na moru kojima upravlja Vladimir Nazor, podružnica Zagrebačkog holdinga. Osim tri košarkaška igrališta, privatne plaže te terena za odbojku i minigolf, kamp Veli Jože ima i amfiteatar namijenjen kinoprojekcijama, no kako su njegove elektroinstalacije trenutačno u jako lošem stanju, upravo je u tijeku natječaj kojim će se one, uz rasvjetu, obnoviti.

Tim povodom "zavirili" smo u ponudu kampa "Veli Jože" koji je, inače, najpoznatiji upravo po ljetnim programima za djecu od sedam do 18 godina u trajanju od deset dana. Za 820 eura, koliko stoji program Avantura kampa, pokriveni su troškovi prijevoza do kampa, 10 punih pansiona s tri glavna obroka, korištenja 1800 kvadrata privatne plaže, 24-satnog nadzora animatora, raznih edukativnih i zabavnih sadržaja, kao i spasilačke službe te obvezno grupno osiguranje od nezgode.

Budući da je riječ o popularnom programu, potrebno je mjesto rezervirati, a za one koji iznos ne mogu izdvojiti odjednom postoji mogućnost plaćanja karticama na rate. Mjesta još ima do kraja kolovoza, provjerili smo, a sljedeća "runda" 10-dnevnog programa počinje 18. kolovoza. A u kamp, osim sudionika programa, mogu i obitelji i pojedinci koji ljetuju u vlastitom aranžmanu. Noćenje s doručkom u drvenoj kućici stoji 29 eura, dok je puni pansion 46 eura.

Izvan "špice" sezone, odnosno od 26. kolovoza nadalje, proći ćete nešto jeftinije, pa ćete noćenje i doručak platiti 24 eura, a puni pansion 40. Ako želite rezervirati samo mjesto za kamp-kućicu, to će vas stajati, ovisno o lokaciji, od 18,50 do 32 eura na dan. Osim na krajnjem zapadu Istre, Holding hostele i odmarališta ima i u Crikvenici te na Velom Lošinju. U hostelu Zlatokrila na Velom Lošinju smještaj se nudi u tri starinske vile.

Rezervirati se može mjesto u višekrevetnoj sobi s vlastitom kupaonicom ili u onoj u kojoj sanitarije dijelite s drugima, a cijene se kreću od 32 eura po osobi za noćenje i doručak do 46 eura, koliko za jednu osobu stoji puni pansion. Nude se i organizirana ljetovanja za djecu i mlade u trajanju od od sedam, 10 ili 14 dana, stoje od 545 do 810 eura, a u iznos je uključen autobusni prijevoz, puni pansion, korištenje igrališta za košarku, mali nogomet i odbojku te zabavne aktivnosti poput diskoteke čiji je sanitarni čvor također u lošem stanju te će se uskoro obnoviti.

Ima i apartmana

Hostel Stoimena u Crikvenici pak reklamira se kao "top lokacija za sve: djecu, mlade, odrasle, sportaše, poslovnjake". Njeni paviljoni prikladni su za smještaj grupa, ali i obitelji, a sadržaji uključuju restoran, igrališta za rukomet, nogomet i košarku, multifunkcionalnu dvoranu te šetnice.

Unajmiti se može mjesto u sobi s dva, tri ili četiri kreveta te apartman koji može primiti pet osoba. Što se tiče cijene, ona ovisi o vrsti smještaja i terminu te je u rasponu od 34 eura po osobi za smještaj u trokrevetnoj sobi do 80 ili 100 eura za noć u apartmanu. •