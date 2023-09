Susjeda je vidjela štakore kako ruju kod trgovine na Srednjacima, u Dupcu se hrpa smeća samo povećala

Nakon što smo prošloga tjedna u serijalu o (ne)urednom gradu obišli Zagreb uzduž i poprijeko, od sjevera prema jugu i istoka prema zapadu, odlučili smo ponovno krenuti u inspekciju kako bismo provjerili ima li pomaka u sanaciji posljedica srpanjskog nevremena, koja je obećana do kraja rujna, ali i situaciji s košnjom i smećem. A rezultati su podijeljeni.

Školskim rječnikom dvojka ili mršava trojka, ovisno o naselju u koje smo jučer zavirili, a odmah smo zamijetili i da Većeslav Holjevac još tužno gleda podivljalu travu što mu od našeg posljednjeg posjeta raste podno spomenika, kao i da se Park mladenaca u Trnskom čisti punom parom.

Ne, štakori nisu nestali

Vozeći se Avenijom Dubrovnik, Branimirovom, Zagrebačkom, Maksimirskom... primjećujemo da je bolje, no uđe li se dublje u kvartove, i dalje se svašta može naći. Park u Zapruđu još izgleda kao nakon tornada, ali zato je trava koja je bila viša od dva metra uz Ulicu SR Njemačke prema Bundeku pošišana. – No šlampavo su to napravili ogromnim kosilicama, a iz rubnjaka i dalje viri žbunje, flakserice nisu došle – komentira Marijan iz susjednog Središća.

Da gradske službe prate Večernji list, moglo bi se zaključiti iz slučaja s Horvatovca, gdje se čitatelj bezuspješno tri tjedna e-mailovima borio da uklone granje koje je zatrpalo autobusnu stanicu. – Hrpu su počistili dan nakon objave vašeg teksta – javlja nam čitatelj, a u to smo se uvjerili i sami. Nestala je, međutim, samo ta s objavljene fotografije, a hrpe granja u blizini još čekaju. Vožnjom dalje prema istoku primjećujemo i pokošenu Branimirovu, no na okretištu u Dupcu otpada oko podzemnih spremnika sada je i više nego u prvoj inspekciji.

PRIJE:

POSLIJE:

Da nam je netko rekao da će kaos sa smećem na Srednjacima već nakon tjedan dana biti koliko-toliko ukroćen, ne bismo mu vjerovali jer scene s krcatim kontejnerima i razasutim otpadom koje smo ondje zatekli nisu izgledale obećavajuće. Kvart se, uz nepokošene zelene površine s kojih je stršila ambrozija, podsjetimo, gušio u smeću, a bio je i jedan od najgore “ocijenjenih” nakon naše prošlotjedne inspekcije na zapadu grada.

Ulica braće Domany, poznata po nizu nebodera, izgledala je kao veliko smetlište jer gotovo da i nije bilo kontejnera, neovisno o boji, koji nije bio pretrpan, a stanovnici su se žalili na štakore koji su usred bijela dana trčkarali po obližnjem dječjem parkiću. Tjedan kasnije, govori nam Anica Županović, situacija je bolja. Pokosili su travu uz parkove i potok, u što smo se i sami uvjerili, kontejneri su uglavnom ispražnjeni, a zamijetili smo i djelatnike Zrinjevca kako skupljaju smeće sa zelenih površina.

– Štakorima osobno nisam svjedočila, ali susjeda mi je pričala da ih je prije dva dana vidjela kako ruju uz kontejner obližnje trgovine. A smeće nam ne odvoze koliko bi trebalo i to se mora promijeniti jer opetovano ćemo imati problema i sa smradom i s glodavcima – komentira A. Županović. Susreli smo i tatu Mladena, koji je sa svojom je dvogodišnjom djevojčicom Emili jutro odlučio provesti u parkiću uz nebodere u kojem su nam se prošlog tjedna jadale očajne majke čija su djeca bila u bliskom susretu sa štakorima.

– Supruga ih je isto vidjela u šetnji sa starijom kćeri i blago ju je uhvatila panika jer mala s prijateljima ide pješice do škole i nazad pa su se onda krenule vrtjeti po glavi scene “što ako ih sretnu”, a znate kakvi su klinci, znatiželjni i oni u tome ne vide neki veliki problem – govori Mladen pa dodaje kako mu je drago i da su kosili jer postojao je, ističe, i strah od zmija i krpelja, kako za djecu tako i za njihovu pekinezericu.

Ipak, zađe li se dublje u kvart, u ulice koje se sijeku s onom braće Domany, jasno je da posla na Srednjacima još ima. Ambrozija ponegdje i dalje prijeteći strši, a korov opasuje klupe na kojima se, kažu prolaznici, zbog toga već dugo nitko ne odmara. Usto su tragovi srpanjske oluje i dalje veliki trn u oku stanovnicima Srednjaka jer nitko, domeću, još nije došao ukloniti izvaljena debla, porušene prometne znakove i granje koje truli.

Kosilice ovuda prošle nisu

Park 101. brigade u Gajnicama od jučer krasi uredno pokošena travica, a nema više ni granja koje smo ondje zatekli u inspekciji prošlog tjedna. I djelatnike Zrinjevca u akciji smo zatekli u parku podno Ulice Karažnik, no s druge strane kvarta, u Ulici Sigetje, žute kante još su prepune, iako oko njih više nema razbacanog otpada. I taj je dio kvarta uredno pokošen, no hrpe granja koje smo uočili prije tjedan dana još su na istome mjestu.

Ništa se nije promijenilo ni u Vrapču pa veliko stablo koje je za nevremena potrgalo dio ograde bolnice i dalje stoji prevaljeno, a u drvoredu su posušene hrpetine grana. Ni radnici Zrinjevca do Vrapča još nisu stigli pa je trava za nekoliko centimetara viša nego što je bila za našeg prvog obilaska.

