Idealna prilika za zagrebačke klince: Besplatno plivanje, vožnja kanuom...

Da i ovi školski praznici zagrebačkim đacima prođu uz više rekreacije, a manje vremena pred računalom, pobrinuo se Školski sportski savez Grada Zagreba koji od ponedjeljka organizira zimski Odmorko.

Besplatan je za sve učenike osnovnih i srednjih škola uz predočenje iskaznice Hrvatskog školskog sportskog saveza za Zagreb, a koliko će točno trajati i koje su im aktivnosti na raspolaganju, može se provjeriti na interaktivnoj karti koja se nalazi na web-stranici Saveza. Tako će na zimskom plivalištu Mladost učenici moći voziti kajak i kanu te usavršavati svoje tehnike plivanja, a razgibavat će se moći i u bazenima Utrina, Jelkovec i Svetice.

U sklopu Odmorka organizirano je i kuglanje, i to do četvrtka u kuglanama Grmošćica i Pongračevo, odnosno petka u kuglanama Zagreb u Kranjčevićevoj i Ponikve. Dom sportova također je do petka otvoren kao dio Odmorka. Zagrebački taekwondo i boksački savezi tamo nude poduke u tim borilačkim vještinama, a učenici viših razreda mogu se okušati u streljaštvu.

Klizališta na Šalati i Velesajmu do 10. siječnja organiziraju besplatno klizanje, a i ove će se godine, kao i dosad, provesti sedmodnevna škola skijanja u austrijskom Gerlitzenu