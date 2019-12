Tata otkrio fantastičan način kako se odmoriti i istovremeno animirati klince

Animiranje većeg broja klinaca može biti iscrpljujuće za sve ukućane, međutim jedan tata pokazao je kako se istovremeno može 'zaposliti' malene i malo se odmoriti . Mama Monika iz Colorada objeručke je prihvatila ideju svojeg supruga da klinci budu s njim dok je ona u nabavci hrane. Vratila se kući i otkrila zašto je on bio i više nego voljan.

Kako je otkrila na Facebooku, poprilično je uvjerena da je on najpametniji čovjek kojeg je ikad upoznala.

- Natjerao ih je da oni rade realistični portret njega dok im on pozira, odnosno drijema. Pobjednik dobiva čokoladu, no budimo iskreni on je taj koji je pobijedio. Bravo, Michael, bravo!

Post je postao vrlo popularan s drugim roditeljima, te je u vrlo kratkom roku prikupio izuzetno veliki broj lajkova i komentara oduševljenih roditelja, piše The Mirror.