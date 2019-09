Hrvatski kralj otpada: 'Kolateralna sam žrtva obračuna s Bandićem'

Ja sam kolateralna žrtva u političkom obračunu protiv Milana Bandića. Tim riječima takozvani “hrvatski kralj otpada” Petar Pripuz opisuje pravnu sagu koja ulazi u šestu godinu, i to čekanjem treće verzije optužnice protiv sebe.

– Kad je Bandić izašao iz SDP-a, automatski je “postao” kriminalac, a skupa s njim i svi mi s kojima je surađivao – oštro tvrdi Pripuz, poznati poduzetnik koji je ujedno i bliski prijatelj zagrebačkog gradonačelnika. Upravo se, navodno, zbog “usluge” Milanu Bandiću i našao u problemu, a sve tijekom krize zbrinjavanja otpada u Zagrebu 2013. i 2014.

Pravna saga

Tada je, podsjetimo, SDP-ova uprava Zagrebačkog holdinga zabranila odlaganje svih vrsta otpada, osim mješovitog, na Jakuševcu. Zagreb je veoma brzo bio zatrpan smećem čega se građani još jako dobro sjećaju. Vodstvo grada tražilo je rješenje te ga pronašlo upravo u – Petru Pripuzu. On je, naime, suvlasnik C.I.O.S.-a, najveće tvrtke za otkupljivanje i preradu otpada u Hrvatskoj, a koja djeluje i u Srbiji te BiH. I tako je u konačnici zagrebački otpad prihvatio Centar za reciklažu Ce-z-ar, C.I.O.S.-ova tvrtka kći.

A onda je upravo zbrinjavanje otpada postalo prva točka optužnice u aferi Agram. U listopadu 2014. uhićeni su zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Slobodan Ljubičić Kikaš i Petar Pripuz u zajedničkoj akciji policije i USKOK-a. Zatim je stigla i prva optužnica u kojoj je pisalo da je tvrtka Ce-za-r stekla 1,63 milijuna kuna protupravne imovinske koristi na štetu Grada Zagreba kad je dobila posao zbrinjavanja otpada. Ipak, vještačenjem je došlo do neočekivanog obrata.

Posao je, naime, odrađen po cijenama nižima od tržišne, a Ce-za-r je za Zagreb posao odradio jeftinije nego što je radio za, primjerice, neka ministarstva. U tom je trenutku ta točka optužnice pala s obzirom na to da je dokazano da materijalne koristi nije bilo, ali tužitelji su i dalje tvrdili da je Petar Pripuz dobio posao jer je na to nagovorio Milana Bandića, no ovog je puta kao razlog navedena njegova neimovinska korist. Ipak, ni ta verzija optužnice nije prošla jer nije objašnjeno što je u ovom slučaju ta neimovinska korist bila.

– Unatoč kreativnosti tužiteljstva, teško mi je uopće pojmiti kako bi to mogli objasniti – govori Petar Pripuz te dodaje kako smatra da se od optužnice ne želi odustati jer se ne inače ne može objasniti zašto je priređen takav “spektakl“ s uhićenjem 2014. godine.

– Ja sam jedini poduzetnik u Hrvatskoj kojeg USKOK već šest godina progoni za stjecanje neimovinske koristi. Nije mi uopće jasno zašto bih ja nagovarao Milana Bandića da radim posao ispod tržišne cijene. Ako nema nikakve štete, kako može postojati kazneno djelo? – pita se Petar Pripuz. Ovog je puta USKOK imao rok da Županijskom sudu u Zagrebu dostavi treću verziju optužnice do 15. kolovoza, no još se ne zna što u njoj piše. Nije ju vidio ni Pripuzov odvjetnik Anto Nobilo.

DORH dostavio optužnicu

– Druga je optužnica vraćena USKOK-u na doradu kako bi objasnili što je ta neimovinska korist. Nisam još dobio novu, treću verziju optužnice da vidim kako su to objasnili tako da još ne mogu komentirati. Što se tiče imovinske koristi, odavno je dokazano da nije stečena protupravna imovinska korist i DORH je to prihvatio – kaže Nobilo te ističe da u cijelom slučaju postoji puno rupa vezanih za pitanje neimovinske koristi.

– To je pravno jako diskutabilno jer riječ je o tvrtki, a njoj je automatski korist zarada i teško da bi neka tvrtka mogla ostvariti neimovinsku korist. U slučaju da je riječ o privatnoj osobi, to bi mogao biti, primjerice, doktorat koji netko nije zaslužio, ali ne znam na što bi se neimovinska korist mogla odnositi u slučaju tvrtke – kaže Nobilo te objašnjava da u trenutku kada dobije optužnicu ima osam dana za pripremu odgovora, a onda slijedi još jedno optužno vijeće – treće po redu. S obzirom na dosadašnja zbivanja, nitko se ne usudi pretpostaviti kakav bi ishod ono moglo imati.

U DORH-u su potvrdili da su drugi put izmijenjenu optužnicu dostavili na Županijski sud, no komentar izjave neimenovanog pravosudnog dužnosnika za tjednik Nacional po kojemu je tužiteljstvo u zadnjoj verziji optužnice pokušalo zaobići termin neimovinske koristi nismo uspjeli dobiti.

