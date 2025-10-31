Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
BOGAT PROGRAM U ŽUPAMA

Holywin ili Halloween? Mladi u Zagrebu sve više biraju molitvu i bdjenje

Zagreb: Holywin u crkvi u Dubravi kao odgovor na pomodni Halloween
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
31.10.2025.
u 14:30

U Zagrebu se i ove godine priprema nekoliko događanja, od kazališnih predstava i misa do cjelonoćnih molitvenih bdjenja, a programi su već privukli brojne mlade

I dok će se diljem države večeras održavati Halloween proslave i partyji, mnogi katolici odlučuju se za drugačiji način obilježavanja uoči svetkovine Svih svetih, kroz molitvu, bdjenje i prigodne duhovne programe pod nazivom Holywin – Svetost pobjeđuje.

U Zagrebu se i ove godine priprema nekoliko događanja, od kazališnih predstava i misa do cjelonoćnih molitvenih bdjenja, a programi su već privukli brojne mlade. Pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije Holywin obilježava predstavom i molitvenim programom, koji je ove godine proširen na tri dana — 31. listopada te 1. i 2. studenoga. Program danas počinje svetom misom u 19 sati u bazilici sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, nakon čega slijedi predstava o blaženom Pieru Giorgiu Frassatiju u dvorani Aula Magna Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

U Župi Majke Božje Lurdske u Zvonimirovoj ulici održava se molitveno bdjenje. Program započinje misnim slavljem u 19 sati, a potom slijedi euharistijsko klanjanje i zajednička molitva. U Župi Bezgrešnog Začeća BDM na Malešnici organizira se cjelonoćno molitveno bdjenje i duhovna obnova. Program počinje u 17.45 molitvom krunice, nastavlja se misom i klanjanjem, a završava jutarnjim blagoslovom s Presvetim.

Ključne riječi
Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja