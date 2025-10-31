Holywin ili Halloween? Mladi u Zagrebu sve više biraju molitvu i bdjenje

I dok će se diljem države večeras održavati Halloween proslave i partyji, mnogi katolici odlučuju se za drugačiji način obilježavanja uoči svetkovine Svih svetih, kroz molitvu, bdjenje i prigodne duhovne programe pod nazivom Holywin – Svetost pobjeđuje.

U Zagrebu se i ove godine priprema nekoliko događanja, od kazališnih predstava i misa do cjelonoćnih molitvenih bdjenja, a programi su već privukli brojne mlade. Pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije Holywin obilježava predstavom i molitvenim programom, koji je ove godine proširen na tri dana — 31. listopada te 1. i 2. studenoga. Program danas počinje svetom misom u 19 sati u bazilici sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, nakon čega slijedi predstava o blaženom Pieru Giorgiu Frassatiju u dvorani Aula Magna Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

U Župi Majke Božje Lurdske u Zvonimirovoj ulici održava se molitveno bdjenje. Program započinje misnim slavljem u 19 sati, a potom slijedi euharistijsko klanjanje i zajednička molitva. U Župi Bezgrešnog Začeća BDM na Malešnici organizira se cjelonoćno molitveno bdjenje i duhovna obnova. Program počinje u 17.45 molitvom krunice, nastavlja se misom i klanjanjem, a završava jutarnjim blagoslovom s Presvetim.