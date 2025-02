Gotov odabir: Ivana Kalogjera Brkić nominirana je za titulu Zagrepčanke godine

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA IZNUTRA

FOTO Zavirite iza neobične čelične konstrukcije u novu zgradu u središtu Zagreba: Studenti dobili futuristički prostor

Radovi su započeli u rujnu 2022. godine, a trajali su sve do listopada protekle. Preseljenje je bilo previđeno početkom tekuće akademske godine, no zbog komplikacija na radovima ovi studenti će tek ljetni semestar u cijelosti započeti u novim prostorima, no tamo će se održati i dio zimskih ispitnih rokova