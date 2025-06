FOTO Pao narkos iz Desinca: U kući pronašli labos i hrpu konoplje, pogledajte impresivan 'ulov'

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama nakon što su u kući pronašli improvizirane laboratorije za proizvodnju droge.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 37-godišnjak protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, a s ciljem preprodaje konoplje tipa droga i kaktusa koji u sebi sadrže aktivnu tvar meskalin, u točno neutvrđenom razdoblju u kući na području Gornjeg Desinca te u dvorištu kuće uporabom uređaja za emitiranje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje zraka stvorio uvjete potrebne za umjetni uzgoj bilja u kojima je sadio konoplju tipa droga i kaktuse koji u sebi sadrže aktivnu tvar meskalin nakon čega je po sazrijevanju konoplju tipa droga sušio, prerađivao i pakirao", pojašnjavaju. .



Osim što je sadio konoplju i kaktuse, nabavljao je i veće količine gljiva koje sadrža aktivnu tvar psilocibin. To je također, stoji u priopćenju, prepakiravao i sakrivao u kući gdje prebiva. "Tako pripremljenu drogu, sumnja se, preprodavao je na nezakonitom tržištu.

Sumnja policijskih službenika proizašla tijekom operativnog postupanja potvrđena je jučer 11. lipnja pretragom kuće i drugih prostorija te dvorišta na području Gornjeg Desinca gdje prebiva osumnjičeni.



Naime, pretragom policijski su službenici pronašli: pet improviziranih laboratorija za uzgoj konoplje tipa droga sa zasađenih 85 stabljika konoplje tipa droga visine od 30 do 90 cm, 12 sušenih stabljika konoplje tipa droge dužine od 30 do 70 cm, ukupno 1000 grama konoplje tipa droga pakirane u 11 različitih omota, 26 komada kaktusa koji u sebi sadrže aktivnu tvar meskalin, ukupno 75,3 grama gljiva koje u sebi sadrže aktivnu tvar psilocibin pakiranih u 19 različitih omota, četiri digitalne vage s tragovima droge te pribor za pakiranje droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 37-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu", priopćili su iz policije.