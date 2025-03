FOTO Dio Zagrepčana ogorčen, već danima se muče s poplavom: 'Čak se ni ne vidi odakle ta voda teče'

Već danima stanovnici Gornje Dubrave po Čučerskoj cesti voze po vodi, za koju čitateljica Večernjeg lista kaže kako se ni ne vidi odakle dopire. Naime, sve je počelo kada je padala kiša, no u međuvremenu se ostatak Zagreba "posušio". - Ovo traje od ponedjeljka, kada je padala kiša, u jednom trenutku je bilo toliko vode da skoro pa nismo mogli proći autima. Inače taj dio uvijek poplavi kada pada kiša, no ova voda teče već danima, iako su u cijelom gradu suhe ceste. Iz grada su samo stavili ovaj znak, no nikoga nisam vidjela da pokušava riješiti problem. Čak se ni ne vidi odakle ta voda teče - kaže čitateljica.

Podsjetimo, o stanju cesta na rubnim dijelovima glavnog grada svjedoči i slučaj od prije nešto više od pet godina, kada je svega 500-tinjak metara od ove lokacije jedan automobil propao kroz cestu. Kada je vozač prolazio automobilom, na cesti se stvorio otvor dubine 160 do 180 centimetara, a širine 2,5x3,5 metra, u koji je automobil upao. Vozač je tada bio prevezen u bolnicu zbog udarca u prsni koš. U 2023. taj je potez Čučerske ceste bio obnovljen, a ranije se obnavljala i vodovodna mreža za dio kvarta.