Zagrepčani ovog dijela grada i dalje muku muče s parkingom: 'Svjesni smo da nije po zakonu, ali javno pitam Grad...'

Zagrepčani Jadranske, Andrijevićeve i ulice Višnjica koje se nalaze u blizini Vinogradske bolnice parkiraju po nogostupu jer drugog rješenja nemaju. Početkom ožujka posjetili smo ih kada su potpisivali peticiju u kojoj su od gradske uprave tražili pronalazak rješenja za taj problem. No, do toga, kaže nam Tomislav Kalousek, još uvijek nije došlo.

Ponovno su se, dodaje, okupili jučer. A izborili su i izvanrednu sjednicu u MO Jelenovac s jednom točkom dnevnog reda – rješenje problema parkiranja, i to idućeg ponedjeljka. Napomenimo, problem predstavlja i to što je Andrijevićeva ulica podijeljena između dvije gradske četvrti – Centar i Črnomerec, ali i dva mjesna odbora – "Jelenovac" i "Stjepan Radić".

– I mislili smo da sada kad već otvaramo "službu za pregovore" s Gradom, odnosno s nekakvom najnižom razinom lokalne samouprave, da se, barem do rješenja problema, neće nastaviti pisanje kazni i odvoženje automobila jer mi želimo naći legalno rješenje. A oni su ponovno došli. Pa ljudi, mi se trebamo naći u ponedjeljak jer tražimo rješenje, zašto nam ovo radite? – poručuje Kalousek.

Doznali su, kaže, i da je izrađena nekakva studija 2020. godine, za koju stanari nisu znali. U njoj se, naime, predviđa da ulice budu jednosmjerne.

– Tražimo da se zakon, ipak, ne provodi toliko redovno, barem dok ne dođemo do dogovora. U gradu je više ulica koje su tako građene, u kojima se ljudi ne mogu parkirati, a kada bi netko sada za svaku zvao i prijavljivao nastupio bi potpuni kaos – poručuje T. Kalousek. A Grad pak, kaže on, pilatovski tvrdi da netko od stanara zove prometno redarstvo. – To je, zapravo, jako zanimljiva tema. Naravno da ne možemo znati tko zove i zove li uopće. Ovdje sam rođen, a ima i starijih od mene. Smatram da nema osobe u ulici kojoj bi odgovaralo da se zove Pauk – kazuje. Ako se automobili dižu u njihovoj ulici, poručuje, neka se onda dižu i cijelom Zagrebu. Puni su razumijevanja, dodaje T. Kalousek, i ne očekuju da Grad svakome osigura garažu.

A podizanje vozila i ostavljanje kazni započelo je početkom mjeseca, pojašnjava nam ovaj stanar, a onda je došlo je nekakvog "statua quo" pa zadnja dva dana pauci i prometni redari ponovno "operiraju". Problem dodatno otežavaju, kako smo saznali na terenu zadnji put, i djelatnici te pacijenti Vinogradske bolnice jer je tamošnji parking premalen. – Ni oni nemaju gdje propisno parkirati kada dolaze na posao ili na pregled pa zbog toga svoja vozila ostavljaju u našim ulicama – rekli su nam stanari. A Tomislav Kalousek kaže da ne traže da "ulica bude samo njihova", već samo da se regulira parking.

– Dođe li do toga da nam Andrijevićeva i Jadranska postanu jednosmjerne, provedba i prilagodba trajat će nekoliko mjeseci. Za to vrijeme oni nama i dalje mogu pisati kazne – poručuje Kalousek. A volio bi još naglasiti, dodaje, da susjedi nemaju po tri automobila, već da su kuće i dvorišta tamo nastale u vremenu kada u gradu nije bilo toliko vozila. Onamo ima i onih koji nemaju vozilo, i to su većinom starije osobe kojima djeca kupuju i donose potrepštine.

Svjesni su, kaže Tomislav Kalousek u ime stanara Jadranske, Andrijevićeve i ulice Višnjica, da stanje onamo nije po zakonu. Sami su 90-ih godina tražili da im se napravi nogostup, a da je ostao šljunak, poručuje on, nitko im ne bi mogao pisati kazne. Da je Grad tamo, pak, uveo parkirnu zonu, jednosmjernu ulicu i iscrtao parkirna mjesta, poručuje, nitko ne bi imao problema.

– Javno ih pitam, što s drugim ulicama? Istarska je, primjerice, slijepa i dugačka 1,5 kilometar. Tamo su, također, vozila ilegalno parkirana, i što onda? To znači da ti ljudi više neće smjeti imati automobile? Ako smo mi žrtve nekog zlonamjernog čovjeka, bio on politički protivnik ili čovjek kojemu je dosadno, smatram da mora postati nekakav mehanizam i razum u prometnom redarstvu ili u nekakvoj službi da kaže: dobro, nećemo jer je ovo suludo – kazao je Kalousek. Dugoročno, smatra on, Grad bi trebao utrošiti novac na kupnju nekakvog građevinskog zemljišta gdje bi napravio parking za stanare.