Food Truck festival od sutra ponovno uz zagrebačko more

Na obale zagrebačkog mora sutra se vraća Food Truck festival. Na staru lokaciju pored Aquariusa vraćaju se dobro poznati kamioni iz kojih će se do 11. rujna širiti opojni mirisi, a organizatori najvljuju do sada najjači glazbeni koncertni program.

Ponovno ćete moći uživati u ribljim delicijama "Cromarisa" te mesnim delikatesama "Picnica". "Mrav" će pripremati posebne festivalske burgere, a prvi puta u festivalskom izdanju pojavit će se i "Dubrava Food Makers". Food Truck će po prvi puta ugostiti i specijalitete s roštilja "INA – Fresh Cornera".

Za slastice će, kao i do sada, biti zadužene "Nadine fritule" i kamion "Pri suncu" koji će uz svoje zanatske sladolede premijerno na festivalu predstaviti svoje sladolede na štapiću.

Ulaz na festival i svi koncerti bit će besplatni za sve posjetitelje, a počinjat će u 20 sati. Za glazbenu animaciju na samom otvorenju zadužen je Šajeta, a očekuju vas još i "VIVA ELVIS! Swingersi sviraju Kralja - tribute to Elvis Presley" u petak. Idućeg petka slušat će se "Scifidelity Orchestra", a u subotu slijedi "Laura koja pjeva olivera". "Tribute to Miro Vidović - Morris Studio All Stars Live" nastupi će u srijedu 7. rujna, dok će u petak 9. rujna, svoje stare hitove na pozornici Food Trucka pjevati grupa Denis & Denis. Za kraj festivala nastupat će Yogi Lonich Trio.

Festival će biti otvoren za posjetitelje tijekom cijelog tjedna – radnim danima od 16 sati, dok vikendom od 12 sati.