Film "Kuće svjetla" Jakova Sedlara osvojio tri Grand Prixa i gostuje na 11 međunarodnih festivala

Igrano-dokumentarni film Jakova Sedlara "Kuće svijetla, priče o hrvatskim svjetionicima" do sada je osvojio tri Grand Prixa za promociju kulture u turizmu, na Ourem Tourist International film festivalu u Portugalu, Terres Travel festivalu u Španjolskoj te na Art tour Film festivalu koji se dijelom održavao u Zagrebu.

Uz Sedlara koji je scenarist i redatelj, u filmu igraju Franco Nero, Magdalena Modrić i James Earl Jones koji recitira pjesmu "Hrvatska" Drage Ivaniševića.

-Za svakog tko se bavi filmom, lijepo je kada priznanja za rad dođu iz inozemstva. Veseli me i to što smo pozvani na još 11 međunarodnih festivala - rekao je Sedlar.

Foto: Privatni album

"The Houses of Light", dodaje, prvi je film o svim hrvatskom svjetionicima. Za potrebe filma, snimljeno je svih 45, od Savudrije do Hridi Grebeni kraj Dubrovnika.

-Sve je hrvatske svjetionike izgradila Austro-Ugarska od 1848. do 1909. a mi smo ih po prvi puta snimili sve, s tla i iz zraka- ističe Sedlar.

Narator filma je legendarni talijanski glumac Franco Nero koji u filmu, svoju unuku šalje da nakon što je s uspjehom završila fakultet, obiđe hrvatske svjetionike jer potječu iz obitelji svjetioničara.

-Svi koji su u inozemstvu pogledali film, začudili su se jer nisu znali da hrvatska ima toliko lijepih svjetionika. Puno svjetionika ima i drugdje u svijetu, no rijetko gdje, kao u Hrvatskoj se kraj njih možeš kupati, a u njih desetak može se i odsjesti pa je ovo sjajna promocija hrvatskog turizma- kazao je Sedlar koji je najavio da je u završnoj fazi njegov novi dokumentarni film "Poruke naših očeva" o iskustvima hrvatskih logoraša koji su preživjeli srpske logore tijekom Domovinskog rata.