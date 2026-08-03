Zagrepčanin kaže da u ovom dijelu grada viđa životinjsko carstvo: 'Srndaći, kune, divlje svinje...'

Gdje pronaći dabrove, pita na Redditu jedan Zagrepčanin dodajući kako mu je jasno da je "random" pitanje, ali bavi se fotografiranjem divljih životinja pa ga zanimaju lokacije u okolici Zagreba na kojima ih se može pronaći. "Također, intel oko drugih sisavaca isto ne škodi", dodao je.

"Šuma Žutica kod Ivanića", "Mislim da je jedan na Maksimiru", "Na Savici", "Veleševec, uz rukavac Save. Zadnji put kad sam prolazio bilo ih je hrpa", nizali su se komentari. Jedan je korisnik napisao kako srndaće, divlje svinje, zmije, lisice, lasice, kune i puno raznih ptica, među kojima i slavuja, pčelaricu i fazana, viđa preko puta City Centra West prema Savi. "Vjerujem da ima tamo još svačega, najčešće rano ujutro ili kasno navečer za ove na 4 noge, a ptice kako koja vrsta", dodao je.

Jedna je Zagrepčanka, pak, napisala kako na Maksimiru ima puno vjeverica, čak i kod ulaza u jutarnjim satima. "Oko cijelog nasipa i kod Jaruna znaju biti lisice, a čujem da gore u podsljemenskoj zoni ima divljih svinja i jazavčara. Također, oko jezera Rakitje ili još ovih nekih sjeverno od toga su bila zapažanja rakunopsa. Nutrije, kune i lisice, i naravno, vjeverice sam sve vidjela na Savici i oko Tuškanca. Za rukunopse sam vidjela isključivo podatke Ministarstva održivog razvoja, a za divlje svinje i jazavčara vidim po vijestima", objasnila je.

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