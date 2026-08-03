Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IMA SVEGA

Zagrepčanin kaže da u ovom dijelu grada viđa životinjsko carstvo: 'Srndaći, kune, divlje svinje...'

Zagreb: Izgubljeni srndać luta Froudeovom ulicom u Sigetu
Davor Puklavec/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
03.08.2026.
u 14:30
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Jedna je Zagrepčanka, pak, napisala kako na Maksimiru ima puno vjeverica, čak i kod ulaza u jutarnjim satima.

Gdje pronaći dabrove, pita na Redditu jedan Zagrepčanin dodajući kako mu je jasno da je "random" pitanje, ali bavi se fotografiranjem divljih životinja pa ga zanimaju lokacije u okolici Zagreba na kojima ih se može pronaći. "Također, intel oko drugih sisavaca isto ne škodi", dodao je. 

"Šuma Žutica kod Ivanića", "Mislim da je jedan na Maksimiru", "Na Savici", "Veleševec, uz rukavac Save. Zadnji put kad sam prolazio bilo ih je hrpa", nizali su se komentari. Jedan je korisnik napisao kako srndaće, divlje svinje, zmije, lisice, lasice, kune i puno raznih ptica, među kojima i slavuja, pčelaricu i fazana, viđa preko puta City Centra West prema Savi. "Vjerujem da ima tamo još svačega, najčešće rano ujutro ili kasno navečer za ove na 4 noge, a ptice kako koja vrsta", dodao je. 

Jedna je Zagrepčanka, pak, napisala kako na Maksimiru ima puno vjeverica, čak i kod ulaza u jutarnjim satima. "Oko cijelog nasipa i kod Jaruna znaju biti lisice, a čujem da gore u podsljemenskoj zoni ima divljih svinja i jazavčara. Također, oko jezera Rakitje ili još ovih nekih sjeverno od toga su bila zapažanja rakunopsa. Nutrije, kune i lisice, i naravno, vjeverice sam sve vidjela na Savici i oko Tuškanca. Za rukunopse sam vidjela isključivo podatke Ministarstva održivog razvoja, a za divlje svinje i jazavčara vidim po vijestima", objasnila je. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
FOTO 'Podsjećamo na zločine Hrvatske vojske, policije i civila': Antiratna akcija na Trgu bana Jelačića
Zagreb: Izgubljeni srndać luta Froudeovom ulicom u Sigetu
1/11
Ključne riječi
divlje životinje dabrovi Zagreb reddit

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!