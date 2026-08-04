Grad Zagreb objavio broj slobodnih mjesta u vrtićima: Situacija je bolja od očekivane

Ukupno 1250 slobodnih mjesta trenutačno je slobodno u zagrebačkim vrtićima, priopćili su u Gradu. Slobodna mjesta raspoređena su tako da je u gradskim dječjim vrtićima slobodno 234 jasličkih te 577 vrtićkih mjesta, a u privatnim vrtićima 208 jasličkih te 165 vrtićkih mjesta. U obrtima dadilja slobodno je 66 mjesta.

– Podsjećamo da se upisi u gradske dječje vrtiće provode tijekom cijele pedagoške godine. Roditelji prijavu mogu podnijeti u bilo kojem trenutku, a ako vrtić ima slobodno mjesto i dijete ispunjava uvjete za upis, upis će biti omogućen. Od ukupno 28 planiranih projekata dječjih vrtića, njih 17 je već završeno, dok su ostali u različitim fazama pripreme i izgradnje. Do kraja ove godine vrata će otvoriti još tri nova vrtića, Borovje, Stenjevec i Remetinec – napomenuli su u Gradu Zagrebu.

Prije nekoliko godina, podsjetimo, bio je rekordan broj neupisane djece u vrtiće, a glavni razlog je bilo ukidanje mjere roditelj odgojitelj. Došlo je do velike navale zahtjeva za upis djece, no kapaciteti tada nisu bili dostatni te je više od 3000 djece ostalo bez mjesta.

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U javnost je puštena i nova stranica na kojoj se broj slobodnih mjesta može pratiti, a brojke će se ažurirati na mjesečnoj razini. Baza podataka može se filtrirati prema imenu vrtića, vrsti (privatan ili gradski), gradskoj četvrti u kojoj se nalazi, dobnoj skupini polaznika, programu te ima li trenutačno u njemu mjesta ili ne.

Zahtjevi za upis, podsjećaju u Gradu, podnose se online. Postupak je u potpunosti digitaliziran, a provedena je integracija s državnim i javnim registrima koja omogućava dohvat svih najvažnijih podataka i podnošenje zahtjeva bez suvišne papirologije. Roditelj/skrbnik se u sustav prijavljuje putem NIAS vjerodajnice značajne ili visoke razine.

U sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Zagreba uključeno je gotovo 37.500 djece, od čega oko 32.600 u gradskim vrtićima, 4.200 u privatnim i vjerskim vrtićima te petstotinjak u obrtima dadilja. Grad Zagreb osnivač je 61 vrtića koji djeluju na 245 lokacija. U gradu djeluju i 64 privatna i vjerska dječja vrtića te 50-ak obrta dadilja koji se sufinanciraju iz gradskog proračuna. U većini vrtića redovni odgojno-obrazovni rad skupina počinje između 7 i 8 sati ujutro, a završava između 15 i 16 sati. Kako bi se roditeljima/skrbnicima omogućila veća fleksibilnost s obzirom na poslovne i druge obveze, vrtići također organiziraju dežurstva prije i nakon navedenog vremena.

