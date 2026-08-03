Pobjegao iz Srbije pa s prijateljem u Zagrebu otvorio Ježev prolaz: 'Pratili su me i prisluškivali, morao sam otići'

Ananas, pitaja, papaja, liči i karambola glavne su zvijezde Ježeva prolaza, prvog hrvatskog lokala specijaliziranog za tropske voćne salate koji su prije nepuna dva mjeseca u Tkalčićevoj 12 otvorili Andreas Bebić i Andrej Obradović. Voće, koje ne stiže avionom iz Azije ili Južne Amerike, već iz Donje Bistre, slažu u sedam različitih kombinacija.

Među najtraženijima su slate nazvane Golden Passage i Dragon Paradise. Prva se sastoji od ananasa, banane, papaje, kivija, crvenog grožđa i karambole, dok druga donosi kombinaciju pitaje, papaje, ananasa, kivija, ličija, crvenog grožđa i karambole. Veliku popularnost stekao je, kažu nam vlasnici Ježeva prolaze, i Royal Jež s pitajom, papajom, ličijem, karambolom, crvenim grožđem i ananasom. Cijene se kreću od 7,90 do 10 eura, a jedina zamjerka koju su dosad čuli, napominju nam, je da su porcije prevelike.

– Zadovoljni smo početkom. Najviše nas veseli što se ljudi vraćaju nakon što jednom probaju naše salate. Ipak, osjeti se da je Zagreb ljeti prazan. Vjerujemo da bismo u ovom razdoblju još bolje poslovali na obali jer je sezona idealna za ovakav proizvod. Očekujemo da će od rujna biti još bolje – kaže Andreas dodajući da su im trenutačno u ponudi i kava i topla i hladna čokolada, a već razmišljaju i o zimskom meniju koji planiraju prilagoditi hladnijem dijelu godine.

– Detalje još ne bismo otkrivali, malo smo praznovjerni – kroz smijeh dodaje Andrej dok priprema salate. Objašnjava pritom i kako je baza svake od njih proteinska podloga od skyra ili mascarponea, zaslađena fruktozom ili medom te aromatizirana prirodnim okusima, poput kombinacije marakuje i naranče ili kokosa i vanilije. Na nju dolaze voće i domaća granola.

– Egzotično voće nabavljamo od Exotic Kinga. S njima imamo odličnu suradnju i pokazali su nam se kao najbolji po svježini. A ostalo voće, ono koje se već udomaćilo kod nas, kupujemo na Dolcu – objašnjava Andrej. Egzotično voće uzima se na komad i dolazi im jednom tjedno, a ono što se ne iskoristi za salate pretvore u Slushy, osvježavajući poluzamrznuti napitak napravljen od usitnjenog leda i soka.

Ideja za otvaranje ovakvog lokala, kažu, rodila se iz želje da ponude nešto drukčije. – Htjeli smo imati nešto svoje i istaknuti se ponudom. Osim toga, zbog tehničkih uvjeta u prostoru nismo mogli kuhati pa su topla jela odmah otpala. Djelomična inspiracija bio nam je poke, samo što smo željeli napraviti slatku verziju. Budući da svi danas nešto treniraju i paze na unos proteina, odlučili smo se za proteinsku podlogu od sira – objašnjavaju poduzetnici.

Andrej, koji je u Zagreb iz Beograda doselio u veljači 2025., kaže da u Srbiji baš i ne konzumiraju slatke sireve. – Mogu se pronaći, ali nisu toliko popularni. Ja ih nisam jeo dok nisam došao u Zagreb i oduševio sam se. Slatki sir je život! – kaže kroz smijeh. Od početka su, nastavlja, željeli da salata bude pravi obrok.

– Ovdje imate proteine, ugljikohidrate, vitamine... To je potpuno uravnotežen obrok – kaže Andrej dodajući da su kombinacije nastajale spontano. Jedna od njih, primjećujemo, nosi ime "Tko se lača mati", inspirirano poznatim lapsusom predsjednice srpske Skupštine Ane Brnabić, koja je umjesto poslovice "Tko se mača laća, od mača će i poginuti" pred kamerama izgovorila "Tko se lača mati...".

– Htio sam salatu s matchom pa sam ju stavio u proteinsku podlogu, i sjetio sam se te izjave. Tko zna, zna – govori Andrej. A tema ga vraća na razdoblje života u Srbiji, koje, priznaje, nije bilo lako. – Jedan sam od prvih "običnih građana" koji su izašli na ulicu, ispred Vlade i napravili im, blago rečeno, skandal. Nakon toga su me proganjali, praćen sam na ulici, telefon mi je prisluškivan.... Mislim da smo moja tadašnja cimerica i ja poslužili za test. Na nama su ispitali kako će javnost reagirati na neovlašteno upadanje u stanove, policijsko maltretiranje i slično, što se sada događa masovno.....U jednom trenutku postalo mi je nemoguće živjeti tamo pa sam pobjegao k obitelji u Zagreb i eto, sad sam tu i pravim voćne salate – objašnjava nam Andrej o čijoj je priči snimljen i dokumentarac.

U Zagrebu, dodaje, početak nije bio jednostavan. S brojnim problemima susreo se kada je u pitanju potraga za zaposlenjem prije nego su on i Andreas odlučili pokrenuti Ježev prolaz. – Nadamo se da će prolaz u Tkalčićevoj 12 s vremenom postati poznat upravo kao Ježev prolaz – govore nam dodajući da su ime odabrali iz ljubavi prema životinjama.

U lokalu nema prostora za sjedenje, ali ispred su, s zakupcima ostalih prostora u prolazu, uredili malu terasu. – Ljudi često uzimaju salate za van, ali vole i ostati ovdje. Ako nema mjesta za stolovima, uzmu jastučiće i sjednu na stepenice. Baš nam je to lijepo za vidjeti, a primijetili smo i da često dolaze parovi na dejtove – ističu Andreas i Andrej.