FOTO Policija se oglasila o tijelu muškarca pronađenog u Savi

U koritu rijeke Save, u blizini Jadranskog mosta jučer oko 20 sati pronađeno je tijelo zasad nepoznate muške osobe, priopćili su iz zagrebačke policije. Za sada, kako su rekli, ništa ne upućuje na to da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je nakon obavljenog očevida prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

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