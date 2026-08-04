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U BLIZI JADRANSKOG MOSTA

FOTO Policija se oglasila o tijelu muškarca pronađenog u Savi

Zagreb: Policijski očevid na Kajzerici, pronađeno tijelo
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
04.08.2026.
u 10:04
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Tijelo je nakon obavljenog očevida prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

U koritu rijeke Save, u blizini Jadranskog mosta jučer oko 20 sati pronađeno je tijelo zasad nepoznate muške osobe, priopćili su iz zagrebačke policije. Za sada, kako su rekli, ništa ne upućuje na to da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je nakon obavljenog očevida prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.
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Zagreb: Policijski očevid na Kajzerici, pronađeno tijelo
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Ključne riječi
pronađeno tijelo Zagreb Sava

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