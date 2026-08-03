Iz roditeljskog doma želi u stan u Zagrebu, pita se vrijedi li sloboda 600 eura mjesečno

Ima 26 godina i cijeli život živi u mjestu pokraj Zagreba. U srednju školu je, objašnjava, putovala u Zagreb, a isto je kasnije bilo i s poslom. "Autom mi baš do centra grada treba 40-ak minuta, ako nema gužvi. Već duže vrijeme razmišljam o preseljenju u Zagreb, ali ne znam ima li smisla. Mislim da bi mi se socijalni život poboljšao, da bi češće išla negdje jer je sve bliže, a s druge strane, ima li smisla zbog toga davati 600 eura mjesečno na stanarinu", pita se na Redditu. Dodaje i kako čitav život živi s roditeljima i htjela bi probati živjeti sama, imati slobodu. Zanima ju je li netko bio u sličnoj situaciji - ne živi dovoljno daleko da je preseljenje u Zagreb neophodno, a opet ni dovoljno blizu da uživa sve “čari” života u metropoli.

"Jeste li se pokajali nakon preseljenja? Isplati li se davati taj novac? Znam za sve gužve u Zagrebu i slično, i jednog dana kada osnujem obitelj radije bi otišla živjeti van Zagreba, ali trenutačno, u ovim godinama, ovaj život mi nije zanimljiv tu", napisala je.

Najčešći odgovor bio je - preseli se. "Koliko god koštalo, imati svoj mir u svom stanu kao mlada osoba je neprocjenjivo",piše u jednom od komentara, u drugom se dodaje: "Možeš se vratiti doma ako ti ne bude dobro, iako mislim da nećeš htjeti kad se navikneš na samoću i grad. Ako ne probaš uvijek ćeš se pitati, a možda propustiš nešto što bi bila za tebe najbolja odluka".

I komentator s identičnim iskustvom, dao je isti savjet. "Došao u ZG i ne pada mi na pamet da odem nazad. Ako se uvijek možeš vratiti doma, nemaš apsolutno ništa za izgubit. 600 eura mjesečno za probati slobodu se isplati. I prilično sam siguran da nećeš htjeti nazad!", rekao je.