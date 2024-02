Detalji pljačke u Sesvetama: Prijetio im plastičnim pištoljem, pokupio novac, a onda bježao policiji

Policijski službenici PU zagrebačke rasvijetlili su što se to točno dogodilo u filmskoj potjeri u Sesvetama o kojoj smo pisali ranije. Podsjetimo, sve se dogodilo u Ulici Augusta Šenoe kada je 47-godišnjak uletio u trgovinu i, prijeteći oružjem za koje se kasnije utvrdilo da je bilo plastično, počinio razbojništvo nad zaposlenicom. Uzeo je novac pa se dao u bijeg osobnim automobilom, a nedugo nakon toga, pronašao ga je policijski službenik u naselju Gorenec. Počinitelj se, tada, oglušio na naredbe da izađe iz vozila, dok je pokušavao staviti vozilo u pogon i pobjeći.

U tom naumu spriječio ga je policajac koji ga je, uz pomoć sredstva prisile, raspršivačem s nadražujućom tvari i tjelesnom snagom, izvukao iz vozila. Ipak, 47-godišnjak je ponovno pokušao pobjeći zbog čega je policajac ispalio hitac u zrak pa natjerao muškarca da odbaci pištolj. Na mjesto događaja stigao je još jedan policijski službenik, nakon čega su ga uspjeli privesti u policijsku postaju.

Kriminalističkim istraživanjem, policajci su utvrdili da je ovaj 47-godišnjak samo nekoliko dana ranije, između 24. i 25. siječnja, na parkiralištu u Novom Zagrebu demontirao prednju i stražnju pločicu s osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka pa ih postavio na osobni automobil s kojim se koristi.

VEZANI ČLANCI:

No, ni tu priči nije kraj. Tim automobilom odvezao se do benzinske postaje na području Peščenice pa uz prijetnju pištoljem, za kojeg se kasnije utvrdilo da je plastični, počinio razbojništvo nad dvjema zaposlenicama te se udaljio. Osumnjičeni je tako i 13. studenog 2023. godine došao do benzinske postaje na području Trnja gdje je uz prijetnju predmeta koji nalikuje na pištolj počinio razbojništvo nad zaposlenikom pa pobjegao.

Ukupna materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi više od 3000 eura, a sumnja se da je 47-godišnjak počinio tri kaznena djela "Razbojništva", dva kaznena djela "Krivotvorenje isprave" i jedno kazneno djelo "Prisile prema službenoj osobi".

VIDEO: Na četiri postaje u Zagrebu izmjerena je vrlo visoka koncentracija štetnih PM čestica