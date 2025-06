Cest is d' Best donosi 400 sati programa i u Zagrebu okuplja umjetnike iz 15 zemalja

Ovogodišnje 29. izdanje međunarodnog uličnog festival Cest is d' Best traje sutra do nedjelje i okupit će sudionike iz 15 zemalja koji će izvesti oko 400 sati uglavnom plesnog, glazbenog i performerskog program, a ove je godine zemlja partner Gruzija. – Na nekoliko pozornica, trgova i ulica u centru grada imat ćemo puno programa koji će prezentirati umjetnici iz cijele Hrvatske, ali i 15 zemalja svijeta – rekao je Zlatan Jaganjac uime organizatora festivala.

– Svečano otvaranje festivala svojim će sjajnim nastupom začiniti gruzijski umjetnici koji će izvesti nekoliko hrvatskih pjesama, među kojima je i himna – rekao je Jaganjac dodavši kako će nastup, organiziran u suradnji s gruzijskim veleposlanstvom, pronijeti ime Zagreba i Hrvatske i izvan njihovih granica. Nakon njihova nastupa slijedi koncert domaćeg reggae-benda One Dread u kojem će, ističe, uživati svaki ljubitelj glazbe.

Jedna od pozornica je i ona na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje će biti postavljene dvije montažne tribine između kojih će biti prostor za izvođače, a među kojima je i 20 plesnih klubova iz Hrvatske i inozemstva. Ondje će se održati i performans izrade grafita dimenzija 10x4 metra te će posjetitelji moći vidjeti crtanje samog grafita.

U sklopu festivala bit će i tradicionalna utrka smetlara, humanitarni Plutov piknik u čast psu koji je uginuo čuvajući gradilište Oktogona u Bogovićevoj, likovne radionice te prigodne cijene hrane i pića na svim lokacijama, dodaje Jaganjac te zaključuje kako će ovo izdanje biti jako lijep uvod u 30. obljetnicu festivala.

– Nismo ni sanjali da će se Cest is d' Best razviti na ovaj način – rekao je Zlatko Petrović Pajo, prisjećajući se početaka festivala 1996. godine. Svi projekti koje su Kraljevi ulice radili bili su upućeni na otvorene prostore grada sa željom da se vidi sve što se može izvesti na cesti, od predstava do filmova, rekao je te pohvalio rad Grada i Turističke zajednice, a posebno projekte kao što su ovaj i Zagrebački kvartovi kulture. – Kultura dolazi u vaša dvorišta, ispred vaših vrata – zaključio je te pozvao sve da dođu na ovogodišnje izdanje Cest is d' Besta.