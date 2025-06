Večernjakova novinarka među laureatima: Djeca nagradila dirljiv dokumentarac o zboru u kome pjevaju ljudi bez glasnica

Jučer je u Hrvatskom novinarskom domu svečano dodijeljena 12. Godišnja nagrada udruge Pragma, koja ove godine u središte stavlja povezanost obrazovanja i umjetnosti. Glas su imali upravo oni kojima je obrazovanje svakodnevica – djeca i mladi, čime nagrada dobiva dodatnu vrijednost i značenje. Dobitnica nagrade u kategoriji radijskog priloga je Martina Zlatar s Radija Ilok za svoj rad „Mali voditelj“. U kategoriji TV/tiskani/online prilozi dodijeljene su dvije nagrade: Maji Šubarić Mahmuljin s portala Generacija.hr za članak „Sonja spaja umjetnike s djecom iz domova“ te timu s Televizije Student – Nini Čepo, Karin Sergo i našoj novinarki Tajani Josipović – za dokumentarni rad „Put do glasa“.

Film je to nastao u sklopu nastave na Fakultetu političkih znanosti za koji su mlade autorice osvojile već treću nagradu. Dokumentarac se bavi zborom "Optimist" u kome pjevaju ljudi bez glasnica- – Put od Zagreba do Zadra prikazali smo kao put od dijagnoze do oporavka, a naratorica nam je sama voditeljica zbora - Tamara Živković Ivanović. Dok se izmjenjuju kadrovi puta, Tamara nam priča priču o dugom i mukotrpnom putu kojeg svatko od laringektomiranih prolazi dok ne prihvati i ne nauči se živjeti sa svojom dijagnozom. Vrhunac je njihov koncert s Antonellom Malis u Kneževoj palači u Zadru koji predstavlja vrhunac dokumentarca, ali i vrhunac glasovne rehabilitacije – kazala nam je Nina Čepo. Domeće i kako je potrebno pričati priče nad kojima će netko zastati, okrenuti se oko sebe i vidjeti da postoji i neki drugi svijet za koji dosad nisu čuli.

– Ova nagrada mi znači zato što je ponovno nagrađen upravo ovaj dokumentarac koji se bavi jednom teškom, ali predivnom temom. Zbog ovakvih tema se želimo baviti novinarstvom i drago mi je da su naš trud i ovu priču prepoznala i djeca – istaknula je pak K. Sergo. – Najljepše je kad u svom poslu pričamo baš ovakve priče. O zboru ljudi bez glasnica. I zato volim biti novinarka – zaključila je T. Josipović. Ova nagrada se dodjeljuje uz potporu Grada Zagreba te uz partnerstvo Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu.