Butković: 'Očekujem da zagrebačka žičara proradi do Božića'

Sljemenska žičara mogla bi početi raditi do Božića. Tako barem očekuje ministar prometa Oleg Butković, koji je jučer kazao da se na sastanku s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, doduše, nije govorilo o konkretnim datumima, već je dogovoreno da to bude što prije. No po njemu bi žičara svakako trebala proraditi do sljedeće Snježne kraljice.

– Iz Grada su izvijestili da su posljednjih mjeseci radili neke intervencije po pitanju buke, koja je već smanjena – rekao je Butković te dodao da ne postoje drugi problemi oko funkcioniranja žičare.

Dogovoreno je rješenje prema kojem će Ministarstvo zdravstva izmijeniti svoj pravilnik o buci, koji je u jednom dijelu zastario jer ne spominje žičaru. Ministar zdravstva Vili Beroš na to je pristao, a sad Ministarstvo prometa treba formulirati izmjenu. •