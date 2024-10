Brojne ZET-ove linije mijenjaju trasu za vikend, donosimo pregled

Zbog održavanja vegetacije u Jukićevoj i Jagićevoj ulici, tramvajska linija 2 sutra će 10 do 13 sati prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera:

Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor – Žitnjak

Zbog izgradnje nogostupa i proširenja kolnika u Ulici Horvati, od Ulice Bencekovići do željezničke pruge, autobusna linija 164 (Savski most - Horvati) sutra će od 7 do 17 sati, prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera:

Savski most - redovnom trasom do Ulice Horvati - (desno Bencekovići) - (lijevo) Slemenska cesta - (desno) Ulica Horvati - i dalje prema Komarima

Autobusne linije 210 (Dubrava - Studentski grad - Novi Retkovec), 214 (Koledinečka - Trnava - Kozari Bok), 225 (Sesvete - Resnik - Kozari Bok) i 235 (Dubrava - Trnava - Kozari Bok) će sutra od 8 sati do nedjelje u 18 sati, prometovati obilaznim trasama zbog prekopa Čulinečke ceste ispred kućnog broja 2:

Linija 210:

Dubrava - redovnom trasom do raskrižja Ulice Dubrava i Čulinečke ceste - (ravno) Ulica Dubrava - (desno) Aleja Javora - (desno) Ulica kneza Branimira - i u nastavku redovnom trasom

u povratku istom izmijenjenom trasom

Linija 214:

Koledinečka škola - redovnom trasom do raskrižja ulica Klin i Dubrava - (lijevo) Ulica Dubrava - (desno) Aleja Javora - (desno) Ulica Platana - (lijevo) Čulinečka cesta - i dalje redovnom trasom

Kozari bok - redovnom trasom do raskrižja Čulinečke ceste i Ulice Platana - (desno) Ulica Platana - (lijevo) Aleja Javora - (lijevo) Ulica Dubrava - u nastavku uobičajenom trasom

Linija 235:

Dubrava - redovnom trasom do raskrižja ulica Klin i Dubrava - (lijevo) Ulica Dubrava - (desno) Aleja Javora - (desno) Ulica Platana - (lijevo) Čulinečka cesta - u nastavku redovnom trasom

od Kozari boka autobus će voziti redovnom trasom prema Dubravi

Linija 225:

Sesvete - redovnom trasom do raskrižja Ulice Dubrava i Aleje Javora - (lijevo) Aleja Javora - (desno) Ulica Platana - (lijevo) Čulinečka cesta - i u nastavku redovnom trasom

u povratku će autobus voziti istom izmijenjenom trasom

Autobusno stajalište Ulica Platana na Čulinečkoj u smjeru sjevera, kao i obostrana stajališta Čulinečka i Ulica. Breza na Čulinečkoj cesti, neće biti u funkciji. Na izmijenjenom dijelu trase, linije 210. 214, 225 i 235 će koristiti usputna autobusna stajališta.

