Gotovo pet tisuća djece u Zagrebu ostaje bez pedijatra

PUKNUĆE CJEVOVODA

Dio Zagrepčana danas bez vode: U ove ulice dolaze autocisterne

Do 15 sati će bez vode biti dio potrošača u Hvarskoj i Rapskoj ulici na Sigečici, do 11 sati u Hitrecovoj ulici na Borongaju te do 12 sati dio potrošača u Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama.