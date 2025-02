Bandićev grob bez spomenika i na četvrtu godišnjicu njegove smrti, Grad: Suglasnost nije izdana jer se još provode izvidi

Metropolom je vladao više od dva desetljeća i u povijest se upisao kao jedan od najdugovječnijih gradonačelnika. Milan Bandić preminuo je 28. veljače 2021., a njegov grob na Mirogoju bez spomenika je i na četvrtu godišnjicu smrti. Slučaj je to koji već četvrtu godinu puni novinske stupce, no pomaka, čini se, nema.

Za prvu godišnjicu smrti, podsjetimo, s molbom da se obitelji dopusti da uredi pokojnikov grob gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću obratila se Bandićeva udovica Vesna. Nekoliko tjedana kasnije u službenom je glasniku Grada objavljena odluka da se korištenje grobnog mjesta ustupa obitelji. Lani se pak sa sličnom molbom Tomaševiću obratila i Bandićeva kći Ana-Marija, no spomenika za koji je idejno rješenje izradio arhitekt i urbanist Marijan Hržić na grobu i dalje nema.

Stoje ondje drveni križ i ploča s porukom koju potpisuju “Tvoji Zagrepčanci”, okruženi s nekoliko lampaša, anđeoskih skulptura i cvjetnih aranžmana. “Nitko ne spozna jačinu svjetlosti najveće zvijezde dok njena svjetlost ne nestane... Iza tebe nastade duboka pomrčina”, piše na mramornoj ploči, uz koju smo uočili i crtež kućice ispod koje stoji “Kozari Putevi”, a pored nje je i fotografija Bandića koji gaca blatnim putevima naselja.

– Sramota je da čovjek nema spomenik već četiri godine. Da je on živ i da postoji takav problem, vjerujte mi da bi se u dva do tri mjeseca riješio. Takav je bio Milan Bandić – kaže Slavko Kojić, jedan od najbliskijih suradnika bivšeg gradonačelnika, dodajući kako njegovo posljednje počivalište posjećuje u prilikama poput rođendana, obljetnica smrti i blagdana Svih svetih. A da glavni problem nije u postavljaju spomenika, već u mjestu na kojemu je Bandić ukopan, u blizini mirogojskih arkada, ističe Pavle Kalinić, također jedan od njegovih nekadašnjih bliskih suradnika.

– Nije tu riječ o spomeniku, već o grobu koji Milan Bandić mora imati. On je ondje pokopan, i to prije četiri godine, a kako je grob tada ostavljen, tako stoji i danas. Gradska vlast ne dozvoljava da se slučaj završi jer smatraju da to nije ukopno mjesto budući da se nalazi izvan arkada. A najmanje tri petine groblja su izvan arkada. I ako na Mirogoju za Bandića nema mjesta, ima u mojoj obiteljskoj grobnici – govori Kalinić.

Kakva je sudbina ukopnog mjesta Milana Bandića te jesu li izdali odobrenje za postavljanje nadgrobnog obilježja, pitali smo, dakako, Grad i njegov Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, a odgovor koji su nam dostavili identičan je onom od lani.

– Budući da državne institucije provode izvide oko legalnosti proširenja grobnog polja, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode do okončanja tih postupaka nije u mogućnosti izdati prethodno mišljenje, odnosno suglasnosti. Za informacije vezane uz postupanja državnih institucija, molimo da se obratite njima – poručuju s Radićeva trga. Zatražili smo potom da preciziraju o kojim je državnim institucijama riječ pa su nas uputili na DORH, u koji smo također poslali upit o izvidima na Mirogoju, no odgovor do zaključenja ovog izdanja nismo dobili.

Izvide je ondje svojevremeno obavljala i Služba za inspekcijske poslove Ministarstva kulture i medija, koju smo, među ostalim, ponovno pitali postoje li prepreke za gradnju spomenika, a kazali su kako je njihov posao dovršen.

– Služba je 14. studenog 2022. godine zaprimila prijavu o neovlaštenom proširenju polja 112 A na Mirogoju te zasnivanju grobnih mjesta 18/1 i 18/2. Na temelju prijave 24. studenog izvršen je terenski očevid te je pritom u nadzoru provjereno je li zatraženo i izdano prethodno odobrenje za zasnivanje grobnih mjesta, kao i je li grobno mjesto formirano prema izdanom prethodnom odobrenju. S obzirom na to da je utvrđeno da je prethodno odobrenje izdano te je nadležno tijelo utvrdilo zasnivanje predmetnih grobnih mjesta u skladu s načelima zaštite i očuvanja kulturnih dobara, odnosno u skladu s mjerama zaštite kompleksa groblja, Služba nije našla elemente za pokretanje inspekcijskog postupka – odgovorili su iz Ministarstva kulture i medija.

Ovih je dana pak građanska inicijativa SOS za Mirogoj, koja se zalaže za zaštitu najpoznatijeg zagrebačkog groblja kao kulturnog dobra iznimne vrijednosti, izvijestila i kako je na adresi bandicevgrob.com objavila cijelu kronologiju i kompletnu dokumentaciju o slučaju. – Ove stranice posvećene su iznošenju i očuvanju istine, a na njima zainteresirani na jednome mjestu mogu dobiti sve informacije o nevjerojatnom slučaju devastacije groblja Mirogoj – navode.