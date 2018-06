15 prijedloga za super vikend u Zagrebu

Malo rekreacije uz 36. Večernjakovu biciklijadu, a onda na neki od fantastičnih koncerata poput onoga Psihomodo Popa ili The Martinez Brothersa.

To bi otprilike mogao biti plan za vikend. Za sve koji se vesele etnozvuku tu su grupe Ognjen i Atma Mundi Ensamble, koji će u sklopu “Medijskog inventara muzičkih originala” svirati u MSU, na čijem krovu počinje i Ljeto u MSU. Ne treba propustiti ni finale festivala “Cest is d’best” koji će sve do nedjelje svakodnevno obilovati performansima, radionicama, koncertima na Jelačić-placu, Cvjetnom i Europskom trgu, Štrosu, Zrinjevcu...

1. Večernjakova biciklijada

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Deset kilometara duga biciklistička ruta svim ljubiteljima rekreacije može biti savršen odabir za subotnje obiteljsko druženje. Sutra u 11 sati na istočnoj strani parkirališta NSK, naime, počinje 36. Večernjakova biciklijada. Konačno je odredište Bundek, gdje se očekuje bogat zabavni program na kojemu će nastupiti plesna grupa Escape, parkourovci i Luka Vidović, a svi sudionici biciklijade imat će priliku osvojiti električni bicikl.

2. Floraart na Bundeku

Foto: Matija Habljak Dalija Može trajati više sezona, ali zimi se obvezno treba skloniti s hladnoće u zatvoreni prostor

Vrtna izložba Floraart, koja je otvorena do nedjelje, a može se razgledati od 9 do 21 sat, ne nudi užitak samo osjetilima vida i njuha, nego i sluha. Brojne sadnice mogu se kupiti i po 50 posto nižoj cijeni, Bundek je postao carstvo cvjetnih instalacija i skulptura, a za dobru se atmosferu brinu i kulturno-umjetnička društva te DJ-i. Sutra će u 15 sati nastupiti gospel sastav The Messengers, a izložbu će u nedjelju u 19 sati zatvoriti Ana Rucner.

3. Mr. Dynamite u Kontesi

Foto: Kontesa

Ljubitelji glazbe iz pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća mogu uživati večeras i sutra u Jazz & Cabaret clubu Kontesa. Taktove slavnoga Jamesa Browna oživjet će bend Mr. Dynamite večeras u 21.30 sati, dok je sutra u isto vrijeme kabaretski program sastavljen od glazbenih i artističkih točaka.

4. Maksimirski piknik

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Dekicu pod ruku i sutra u Maksimir, gdje se od 10 do 17 sati organizira prvi ovogodišnji zagrebački piknik. Mjesta, kao i piknik-košarice, osigurane su onima koji prvi stignu.

5. Psihomodo pop na Šalati

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Velikim koncertom 'Trideset godina zmaja' sutra će 'hrvatski Stonesi', miljenici zagrebačke publike, 'zapaliti' Šalatu. Rođendanski je to koncert kojim će bend proslaviti 35 godina postojanja i tri desetljeća od izlaska njihova prvijenca 'Godina zmaja'. Psihomodo Pop još od 1983. svira i živi žestoki rock’n’roll, a sutrašnjim će nastupom to još jednom pokazati. Osim svevremenskih hitova 'Ja volim samo sebe', 'Frida', 'Kad sam imao šesnaest'... atmosferu će zapaliti i uspješnice novijega datuma.

6. Vrsta obitelji u Kinoteci

Foto: Kinoteka

Novi filmski naslovi prikazuju se na velikom platnu Kinoteke večeras i sutra u 20 sati. Riječ je o britanskoj drami “Tamna rijeka” koju potpisuje Clio Barnard, a u glavnoj je ulozi Ruth Wilson, te o trileru 'Vrsta obitelji' redatelja Diega Lermana, koji govori o ženi iz Buenos Airesa koja se susreće s brojnim moralnim i zakonskim preprekama u procesu posvajanja djeteta.

7. Boa na krovu MSU

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

Nakon četiri i te kako uspješne sezone, novo izdanje manifestacije “Ljeto u MSU” počinje sutra u 21 sat koncertom grupe Boa. Osim nastupa skupine koja je 80-ih godina bila primjer intelektualnog popa, posjetitelji će moći pogledati i francusku komediju “Kao avion” koja će se prikazati u 17.30 i u 19.30 sati, ali i uživati u performansu Marijana Molnara te izložbi multimedijalnog umjetnika Tomislava Brajnovića.

8. Jarunski #welovesound

Foto: #welovesound

Najbolje iz svijeta klupske, elektro, house i techno glazbe očekuje se na #Welovesound festivalu koji se održava sutra i u nedjelju na jarunskom Velikom jezeru, i to od 18 sati do 5 ujutro. Posebnu glazbenu poslasticu pripremaju The Martinez Brothersi, američki DJ duo koji čine braća Chris i Steve. Riječ je o jednom od najpoznatijih imena elektroničke glazbe koji nastupaju u klubovima po cijelom svijetu. Nastupit će i Ricardo Villalobos, Jackmaster i dr.

9. Od tišine do glazbe

Foto: Screenshot/Facebook

'Od tišine do glazbe – koncert za anegdotu i klavir' naziv je predstave koju Ivan Đuričić i Domagoj Mokrović izvode u nedjelju u 18 sati u Vinylu u Bogovićevoj 3. Bit će im to 50. put.

10. Jazz u Art parku

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Program druženja u omiljenom Art parku za vikend se nastavlja predavanjima i radionicama u sklopu Tjedna Azije, a sutra u 19.30 sati uz zvuke improviziranog groovea, klavira i synth linije “podebljane” basom Tiny Live Session trio otvorit će ondje i sezonu dobrog jazza.

Letu štuke na Cest is d’Best

Nije cirkuska točka, ali je u sklopu festivala “Cest is d’best” koji je grad ispunio perfomerima. Večeras u 21 sat, naime, na Europskom trgu sviraju Letu štuke.

Ogenj + Atma Mundi Ensamble

U nedjelju će u 20.05 sati dvorana Gorgona u MUO odjekivati zvucima domaćega etna i svjetskoga jazza uz grupe Ogenj i Atma Mundi Ensemble.

Generacija XXL u BBF-u

Dobra glazba i ovoga je vikenda prioritet u Bikers Beer Factoryju, gdje je večeras od 20 sati rockabilly night, a sutra u 23 nastupa Generacija XXL.

Tragom prvog izleta na Sljeme

Kojim su putevima 1875. hodali članovi Hrvatskog planinskog društva na prvom izletu na Sljeme, možete saznati sutra u 9 sati. Okupljanje je kod OŠ Gračani.

Rapa Nui na čajankartu

O izložbi fotografija 'Rapa Nui' Jurice Galića Juke razgovara se na 'čajankARTu' sutra u podne u galeriji 'Laval Nugent' u Vodnikovoj 4.